سياسة
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محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول مخابرات سابق
رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية قدّمَتها شركة سعودية مملوكة للدولة، ضدّ مسؤول سابق بالمخابرات السعودية.
محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول مخابرات سابق
عُدّ هذا القرار هزيمة للحاكم الفعلي للمملكة، وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، في معركة قانونية مع سعد الجابري. / AP
30 ديسمبر 2021

رفض قاض أمريكي دعوى قضائية ضد مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية أقامتها شركة سعودية مملوكة للدولة، وقضى بأنّ تدخُّلاً نادراً ما تستخدمه الحكومة الأمريكية لوقف الإفراج عن معلومات سرية يحول دون متابعة القضية.

ويُعَدّ هذا القرار هزيمة للحاكم الفعلي للمملكة، وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، في معركة قانونية مع سعد الجابري، ضابط المخابرات الكبير السابق الذي تعاون في ما مضى بشكل وثيق مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

وقال قاضي محكمة ماساتشوستس الجزئية الأمريكية ناثانيال جورتون، في رفضه القضية أمس الأربعاء: "المحكمة غير مقتنعة" أنه يمكنها الحكم لصالح شركة (سكاب السعودية القابضة) دون تضمين الموادّ التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة من أسرار الدولة.

وأضاف أن قضية "سكاب" أيضاً غير مبنية على أساس في القانون الاتحادي أو قانون ماساتشوستس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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