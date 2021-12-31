سياسة
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"تسلا" الأمريكية تسحب نحو نصف مليون سيارة من الأسواق لأخطاء تتعلّق بالسلامة
تعتزم شركة "تسلا" الأمريكية سحب أكثر من 475 ألفاً من سياراتها من الأسواق جرّاء أخطاء تتعلّق بالسلامة. وذلك حسب بيان الهيئة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرقات.
"تسلا" الأمريكية تسحب نحو نصف مليون سيارة من الأسواق لأخطاء تتعلّق بالسلامة
الهيئة الأمريكية للسلامة المرورية: "تسلا" استدعت 356 ألفاً و309 سيارات من طراز "3"، أنتجتها بين عامَي 2017 و2020، لمعالجة مشكلات تتعلّق بكاميرا الرؤية الخلفية / AFP
31 ديسمبر 2021

تعتزم شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية سحب أكثر من 475 ألفاً من سياراتها من الأسواق، بسبب أخطاء تتعلّق بالسلامة.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرقات في بيان الخميس إنّ "تسلا" استدعت أكثر من 475 ألفاً من سياراتها.

وأضافت أنّ الشركة استدعت 356 ألفاً و309 سيارات من طراز "3"، أنتجتها بين عامَي 2017 و2020، لمعالجة مشكلات تتعلّق بكاميرا الرؤية الخلفية.

وأردفت بأنّ "تسلا" ستسحب 119 ألفاً و9 سيارات أخرى من طراز "S"، أُنتِجَت بين عامَي 2014 و2021، بسبب أخطاء في غطاء الصندوق الأمامي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أتت شهادات عن أعطال من مستخدمي تطبيق سيارة "تسلا" في بلدان عدّة منها الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا، إذ تعطّلت خوادم للتطبيق، ما حال دون اتّصال الكثير من المالكين بسياراتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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