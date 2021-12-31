تعتزم شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية سحب أكثر من 475 ألفاً من سياراتها من الأسواق، بسبب أخطاء تتعلّق بالسلامة.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرقات في بيان الخميس إنّ "تسلا" استدعت أكثر من 475 ألفاً من سياراتها.

وأضافت أنّ الشركة استدعت 356 ألفاً و309 سيارات من طراز "3"، أنتجتها بين عامَي 2017 و2020، لمعالجة مشكلات تتعلّق بكاميرا الرؤية الخلفية.

وأردفت بأنّ "تسلا" ستسحب 119 ألفاً و9 سيارات أخرى من طراز "S"، أُنتِجَت بين عامَي 2014 و2021، بسبب أخطاء في غطاء الصندوق الأمامي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أتت شهادات عن أعطال من مستخدمي تطبيق سيارة "تسلا" في بلدان عدّة منها الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا، إذ تعطّلت خوادم للتطبيق، ما حال دون اتّصال الكثير من المالكين بسياراتهم.