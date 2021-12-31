سياسة
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بعد 12 عاماً من مقتله.. حكم قضائي بتعويض ورثة "مفجّر ثورة يناير" في مصر
قضت محكمة مصرية بتعويض ورثة الشاب خالد سعيد الذي قُتِلَ جرّاء "انتهاكات أمنية" عام 2010 وكان أحد أسباب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بمبلغ مليون جنيه (نحو 65 ألف دولار).
بعد 12 عاماً من مقتله.. حكم قضائي بتعويض ورثة "مفجّر ثورة يناير" في مصر
لقى خالد سعيد مصرعه في يونيو/حزيران 2010 داخل قسم "سيدي جابر" بالإسكندرية (شمال) جرّاء تعذيب على يد شرطييْن
31 ديسمبر 2021

قضت محكمة مصرية الخميس بتعويض ورثة الشاب خالد سعيد الذي قُتِلَ جرّاء "انتهاكات أمنية" عام 2010 وكان أحد أسباب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

جاء ذلك وفق بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي مقره القاهرة) الذي قال إنه "حصل على حكم بتعويض اثنين من ورثة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيه (نحو 65 ألف دولار)".

وأضاف أنّ "الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة (شرق) أصدرت حكمها في الدعوي المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنين من أشقاء الشهيد خالد سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيه".

ولفت المركز إلى أنه "سيطعن على هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب مع فداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد".

ويأتي الحكم القضائي قبل أيام من حلول الذكرى الـ11 للثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

ولقى خالد سعيد مصرعه في يونيو/حزيران 2010 داخل قسم "سيدي جابر" بالإسكندرية (شمال)، جرّاء تعذيب على يد شرطييْن، ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة تطالب بالقصاص.

ودشن مغردون مصريون آنذاك صفحة على منصات التواصل باسم "كلنا خالد سعيد"، التي أطلقت شرارة ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ضد الانتهاكات والتجاوزات الأمنية بمصر آنذاك.

وفي مارس/آذار 2014 قضت محكمة مصرية بمعاقبة اثنين من أفراد الشرطة بالسجن 10 سنوات إثر إدانتهما بـ"استعمال القسوة والتعذيب البدني ضد المجني عليه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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