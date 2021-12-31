أعرب مسؤولون محليون في ولاية كولورادو الأمريكية الخميس عن خشيتهم احتراق مئات المنازل جرّاء حرائق الغابات في الولاية التي تعاني جفافاً غير مسبوق.

وقضت النيران على قرابة ألف و600 فدان في مقاطعة بولدر، مع وجود تحذيرات من احتمال وقوع خسائر بشرية بسبب محاصرة النيران لفنادق ومراكز تسوّق.

صورة بالأقمار الصناعية تظهر منازل ومراكز تسوّق مغطّاة بالدخان في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية

وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر، جو بيلي، في مؤتمر صحفي: "علمنا أنّ نحو 370 منزلاً في ساغامور (...) قد خسرناها. توجد أيضاً خسارة محتملة لـ210 منازل في أولد تاون سوبيريور".

وأضاف: "أؤكّد أنه بسبب حجم هذا الحريق وكثافته واندلاعه في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان لن يكون مفاجئاً إن كانت توجد إصابات أو وفيات".

وطلبت السلطات من آلاف الأشخاص مغادرة منازلهم هرباً من الحرائق التي يُعتقد أنها نشبت عندما أطاحت الرياح العاتية بخطوط الكهرباء.

وجرى الإبلاغ عن رياح تجاوزت سرعتها 100 ميل (160 كيلومتراً) في الساعة في بعض الأماكن، ما أدّى إلى تأجيج النيران وتعقيد جهود رجال الإطفاء.

وكتب حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس على تويتر: "نصلّي من أجل آلاف العائلات الّتي يجري إجلاؤها من مناطق الحرائق في سوبيريور ومقاطعة بولدر"، مُضيفاً: "الرياح العاتية تنشر ألسنة اللهب بسرعة ووُقف تحليق جميع الطائرات".

وتعاني كولورادو مثل جميع مناطق الغرب الأمريكي من جفاف مستمرّ منذ سنوات جعل مناطقها عرضة لحرائق الغابات.

وكتب دانيال سواين عالم الأرصاد الجوية في جامعة كاليفورنيا على توتير: "من الصعب تصديق" حدوث هذه الحرائق في ديسمبر/كانون الأوّل.

وأضاف: "لكن خذ بعين الاعتبار خريفاً حاراً وجافاً بشكل قياسي، ومعدّل ثلوج هذا الموسم يبلغ حتى الآن إنشاً واحداً فقط، وأضف رياحاً شديدة بسرعة 100 ميل في الساعة، النتيجة حرائق سريعة وخطيرة للغاية".

ويقول علماء إن التغير الحراري الذي يتسبب به الإنسان يقف بشكل رئيسي وراء تغير أنماط الطقس والكوارث المناخية.