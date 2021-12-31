سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان في رسالة العام الجديد: نتعهد بتحقيق أهداف 2023 وبناء بلدنا القوي
تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان للشعب التركي بتحقيق أهداف 2023 وجعل بلاده من أكبر 10 اقتصادات بالعالم وبناء "بلدنا الكبير والقوي"، مؤكداً أن تركيا الجديدة ماضية بطريقها عبر ديمقراطيتها القوية ونهضتها من دون تنازل في عزيمتها بشأن تحديد مستقبلها بإرادتها.
أردوغان في رسالة العام الجديد: نتعهد بتحقيق أهداف 2023 وبناء بلدنا القوي
Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan / AA
31 ديسمبر 2021

تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يحمل عام 2022 الخير لشعب بلاده والإنسانية جمعاء.

جاء ذلك الجمعة في رسالته بمناسبة العام الجديد إذ قال: "أسأل الله أن يحمل عام 2022 الخير لأمتنا والبشرية جمعاء".

وأفاد بأنه "ظهر جلياً في 2021 عدم إمكانية استمرار النظام العالمي الذي أسسته الدول المتقدمة على حساب معاناة البشرية وبؤسها".

وأردف: "نتعهد لشعبنا بتحقيق أهداف 2023 وجعل تركيا من أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء بلدنا الكبير والقوي".

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا الجديدة ماضية في طريقها عبر ديمقراطيتها القوية ونهضتها من دون تنازل في عزيمتها بشأن تحديد مستقبلها بإرادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us