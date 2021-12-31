تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يحمل عام 2022 الخير لشعب بلاده والإنسانية جمعاء.

جاء ذلك الجمعة في رسالته بمناسبة العام الجديد إذ قال: "أسأل الله أن يحمل عام 2022 الخير لأمتنا والبشرية جمعاء".

وأفاد بأنه "ظهر جلياً في 2021 عدم إمكانية استمرار النظام العالمي الذي أسسته الدول المتقدمة على حساب معاناة البشرية وبؤسها".

وأردف: "نتعهد لشعبنا بتحقيق أهداف 2023 وجعل تركيا من أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء بلدنا الكبير والقوي".

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا الجديدة ماضية في طريقها عبر ديمقراطيتها القوية ونهضتها من دون تنازل في عزيمتها بشأن تحديد مستقبلها بإرادتها.