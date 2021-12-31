واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام 2021، تقليده المعتاد بإجرائه سلسلة لقاءات وزيارات ومحادثات دبلوماسية مكثّفة، إذ زار 14 دولة، على الرغم من قيود وباء كورونا، إلى جانب استقباله عديداً من زعماء العالم.

وشمل الحراك الدبلوماسي لأردوغان خلال 2021 لقاءات ثنائية مباشرة، واتصالات هاتفية، وعقد اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب مشاركته في فاعليات عبر رسائل مصوّرة.

الزيارات الخارجية

حالت قيود وباء كورونا دون إجراء الرئيس التركي أي زيارات خارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أجرى في النصف الثاني 14 زيارة، اثنتان منها لأذربيجان.

واستهلّ أردوغان جولاته الخارجية لعام 2021 بزيارة بلجيكا في يونيو/حزيران، للمشاركة في قمّة زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وعلى هامش قمة الناتو عقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة.

كما التقى الرئيس التركي على هامش القمة ذاتها نظيره الأمريكي جو بايدن، وجهاً لوجه لأوّل مرّة منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض في 2020.

المحطة الثانية في زيارات أردوغان الخارجية كانت أذربيجان التي زارها يومَي 15 و16 يونيو/حزيران، تلبيةً لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وزار الزعيمان معاً مدينتَي فضولي ثم شوشة الواقعتين ضمن إقليم قره باغ المُحرَّر من الاحتلال الأرميني في 2020.

وشهدت زيارة أردوغان هذه توقيع تركيا وأذربيجان "إعلان شوشة" حول علاقات التحالف بينهما.

وتَضمَّن الإعلان خارطة طريق في عدّة مجالات منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأوّل زار أردوغان أذربيجان للمرة الثانية خلال عام واحد، إذ التقى في مدينة فضولي نظيره علييف، ليكون بذلك أردوغان أول زعيم أجنبي يزور فضولي بعد تحريرها من أرمينيا.

وعشية عيد الأضحى توجّه أردوغان على رأس وفد تركي، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، وصلّى هناك برفقة نظيره أرسين تتار، صلاة عيد الأضحى في مسجد هالة سلطان.

وبحلول 27 أغسطس/آب، زار أردوغان البوسنة والهرسك، وبعدها بيوم زار الجبل الأسود.

وفي الفترة 19-22 سبتمبر/أيلول، أجرى الرئيس التركي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجّه إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقب عقده مباحثات ثنائية مع عديد من نظرائه حول العالم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، شارك أردوغان في افتتاح "البيت التركي" بنيويورك يوم 20 سبتمبر/أيلول.

كما أجرى أردوغان زيارة عمل لمدينة سوتشي الروسية يوم 29 سبتمبر/أيلول، والتقى هناك نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

زيارات لـ3 بلدان إفريقية

على الصعيد الإفريقي أجرى أردوغان جولة في القارة السمراء خلال أكتوبر/تشرين الأوّل شملت 3 دول: أنغولا وتوغو ونيجيريا.

بهذا ارتفع عدد الدول الإفريقية التي زارها أردوغان خلال فترة توليه رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية في تركيا إلى 30 دولة.

وفي 30-31 أكتوبر/تشرين الأوّل توجّه أردوغان إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة دول العشرين، حيث شارك في القمة والتقى على هامشها عديداً من زعماء الدول والحكومات.

كما زار أردوغان يومَي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني تركمانستان، وشارك هناك في القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي.

وعلى هامش القمة نفسها أجرى أردوغان مباحثات ثنائية مع نظرائه الإيراني والطاجيكي والباكستاني والأذربيجاني، فضلاً عن التركمانستاني.

واختتم أردوغان جولاته الخارجية لعام 2021 بزيارة أجراها يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأوّل إلى قطر، حيث التقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

استقبال قادة الدول في تركيا

شهد عام 2021 استقبال الرئيس التركي عديداً من زعماء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

كانت البداية في 6 يناير/كانون الثاني مع رئيس وزراء ألبانيا أدي راما، ثم رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، ورئيس السنغال ماكي سال، في 30 من الشهر ذاته.

وفي 16 مارس/آذار استقبل أردوغان رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دوديك، وأعضاء المجلس زيليكو كومسيك وشفيق كافيروفيتش.

كما زار تركيا خلال العام الجاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 10 أبريل/نيسان، ثم رئيس قبرص التركية أرسين تتار، في 26 من الشهر ذاته، وعقد معهما أردوغان مباحثات مثمرة.

وفي 24 مايو/أيار استقبل أردوغان في العاصمة أنقرة، الرئيس البولندي أندريه دودا، ووقّع الجانبان اتفاقية لشراء بولندا طائرات مُسيَّرة تركية الصنع، لتكون بذلك أول بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يشتري مسيرات تركية.

ومطلع يونيو/حزيران استقبل أردوغان رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، ثم استقبل خلال الشهر ذاته رئيس وزراء ألبانيا أدي راما، ورئيس وزراء شمال مقدونيا زوران زائيف، وأجرى معهم لقاءات منفصلة.

وعلى هامش قمّة منظمة التعاون في جنوب شرق أوروبا، التي انعقدت في أنطاليا التركية خلال يونيو/حزيران، التقى أردوغان كلّاً من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، وصربيا آنا برنابك، ورئيس شمال مقدونيا ستيفو بنداروفسكي، وأعضاء المجلس الرئاسي البوسني، ورئيسَي الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش وكوسوفو فجوسا عثماني سادريو. كما استقبل رئيسَي كينيا أوهورو كينياتا وهايتي جوفينيل مويس.

وعلى الصعيد ذاته استقبل أردوغان خلال عام 2021 رؤساء فلسطين محمود عباس، وقرغيزيا صدر جباروف، وأنغولا جواو لورنسو، ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورؤساء جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وغينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، وغينيا ألفا كوندي، وباكستان عارف علوي، وسيراليون جوليوس مادا، وصربيا ألكسندر فوجيج، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

قمّة منظمة الدول التركية

على هامش القمة الثامنة لمنظمة الدول التركية التي عُقدت في إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الأوّل، التقى أردوغان كلّاً من نظرائه الأذربيجاني إلهام علييف، والكازاخي قاسم جومرت، والقرغيزي صدر جباروف، والأوزبكي شوكت ميرزوييف، والتركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إلى جانب الأمين العامّ لمنظمة الدول التركية بغداد أمرييف.

كما كانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل من القادة الذي استقبلهم أردوغان في بلاده، إذ التقيا في قصر هوبر بإسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الأوّل.

ومن الزعماء الذين استقبلهم أردوغان في بلاده خلال عام 2021، الرئيس التشادي للمرحلة الانتقالية محمد إدريس ديبي إتنو، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني استقبل الرئيس التركي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي الفترة 16-18 ديسمبر/كانون الأول، شارك أردوغان في القمة الثالثة للشراكة التركية-الإفريقية، التي احتضنتها إسطنبول.

وعلى هامش القمة عقد أردوغان 15 لقاء ثنائياً مع عدد من الزعماء والمسؤولين الأفارقة.

وفي سياق آخر شارك الرئيس أردوغان إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم 10 مارس/آذار، في مراسم وضع حجر أساس الوحدة الثالثة لمحطة "آق قويو" النووية التركية.