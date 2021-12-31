سجّلت صادرات تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 21 ملياراً و506 ملايين دولار، بزيادة 33.7 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه مع العام السابق.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان الجمعة، أن واردات تركيا سجّلت في نوفمبر/تشرين الثاني 26 ملياراً و908 ملايين بزيادة 27.3 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 6.9 في المئة إلى 5 مليارات و 402 مليون دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأشارت إلى أن صادرات البلاد بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني ارتفعت إلى 203 مليارات و94 مليون دولار، بزيادة 33.8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت إن الواردات سجّلت 242 ملياراً و443 مليون دولار بزيادة 23 في المئة في الفترة نفسها، مقارنة مع ذات الفترة في 2020.