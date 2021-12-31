سياسة
2 دقيقة قراءة
"هدايا غير مقصودة".. مصرف في بريطانيا يوزّع 130 مليون جنيه استرليني بالخطأ
وزّع فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا بالخطأ 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار) في يوم عيد الميلاد، ,أكّد  المصرف أنّه فتح "إجراء استرداد خطأ مصرفي" مع البنوك المستفيدة.
"هدايا غير مقصودة".. مصرف في بريطانيا يوزّع 130 مليون جنيه استرليني بالخطأ
أُجرِيَت التحويلات إلى حسابات في عدد من المصارف البريطانية الأخرى، بما يصعّب استعادة الأموال / AFP
31 ديسمبر 2021

وزّع فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا بالخطأ 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار) في يوم عيد الميلاد، لكنه يعتزم استرداد هذه "الهدايا" غير المقصودة.

وأوضح المصرف الخميس في بيان أكّد فيه المعلومات التي نشرتها صحيفة "ذي تايمز"، أنّ 75 ألف دفعة سدّدها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك، تكرّرت في حسابات المستفيدين منها في 25 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري بسبب "مشكلة فنية".

وطمأن "سانتاندير" بأنّ الدفعات المُكرّرة سُحِبَت مباشرةً من أموال المصرف نفسه و"لم يدفع أيّ عميل من جيبه في أي وقت"، مُشيراً إلى أنّه يعمل بالتعاون "مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد" المبالغ الّتي دُفِعَت بالخطأ.

وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع "سانتاندير" أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكرّرة، وحصلوا بالتالي على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.

وأُجرِيَت التحويلات إلى حسابات في عدد من المصارف البريطانية الأخرى، بما يصعّب استعادة الأموال، وفقاً لصحيفة "ذي تايمز".

وأكّد "سانتاندير" أنّه تمكّن "بسرعة" من "تحديد المشكلة (الّتي أدّت إلى الخطأ) وتصحيحها"، مُشيراً إلى أنّه فتح "إجراء استرداد خطأ مصرفي" مع البنوك المستفيدة.

ويبلغ عدد عملاء فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا 14 مليوناً، وقد حقّق صافي أرباح يزيد على مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us