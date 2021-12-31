كشفت صحيفة "

يديعوت أحرونوت

" أنّ السطات الصحية الإسرائيلية سجّلت أول إصابة بما يُسمى مرض "فلورونا"، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

ونقلت الصحيفة أن حالة العدوى المزدوجة سُجّلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة.

وحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقّحة، بصحة جيدة، ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق الجمعة.

ونقلت الصحيفة أن مسؤولي الصحّة يُقدّرون أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بفلورونا لكن لم يُشخَّصوا.

وكانت حالة إصابة المرأة الشابة خفيفة نسبياً، حسب الأطباء الذين يدرسون إن كان مزيج كورونا والإنفلونزا يسبب مضاعفات شديدة.

وتنقل الصحيفة عن البروفيسور أرنون فيجنيتزر، إخصائي أمراض النساء والتوليد، أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها لاختبارَي كورونا والإنفلونزا، وكانت النتيجة إيجابية لكليهما.

وقد يتسبب فيروس الإنفلونزا بدوره في أعراض شديدة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب وحتى الموت في بعض الأحيان.

وتأتي حالة فلورونا المسجلة في وقت تشهد فيه إسرائيل ارتفاعاً شديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكشفت السلطات الصحية تسجيل أربعة آلاف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، في مستوى قياسي لم يُشهد له مثيل منذ سبتمبر/أيلول.

وتلقّى نحو 4,2 مليون إسرائيلي من أصل 9,4 مليون، ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة كورونا.