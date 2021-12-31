سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: نواصل المسير ونعمل ليل نهار من أجل تحقيق أهداف تركيا
في رسالة تلخّص عمل الحكومة التركية في عام 2021، أكّد الرئيس أردوغان مواصلته العمل في العام المقبل من أجل تحقيق أهداف تركيا. وتطرّق إلى حجم المساعدات الّتي قدمتها الحكومة للمحتاجين من المواطنين في ظل الأوضاع الّتي خلفتها جائحة كورونا.
أردوغان: نواصل المسير ونعمل ليل نهار من أجل تحقيق أهداف تركيا
أردوغان: كما كل عام، لم نتوقّف عن العمل في عام 2021 من أجل الوصول بتركيا إلى أهدافها / AA
31 ديسمبر 2021

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّه سيواصل العمل في العام المقبل من أجل تحقيق أهداف تركيا.

جاء ذلك في عدّة منشورات الجمعة، على حساب الرئيس التركي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التركي: "كما كل عام، لم نتوقّف عن العمل في عام 2021 من أجل الوصول بتركيا إلى أهدافها، قلنا 'سنواصل المسير'، وعملنا ليل نهار".

وسلّط أردوغان الضوء على حجم المساعدات الّتي قدمتها الحكومة للمحتاجين من المواطنين في ظل الأوضاع الّتي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار لتوفير 6 آلاف و969 فرصة عمل في عام 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الرسمية التركية.

إلى جانب بناء 50 سكناً للطلاب تضمّ 60 ألفاً و339 سريراً، واستضافة البلاد 164 بطولة رياضية بنجاح من بينها سباق "فورمولا 1".

كما استطرد الرئيس التركي في الحديث عن حجم المعونات الاجتماعية الّتي قُدِمَت للمواطنين.

ولفت إلى أهمية "خطة عمل حقوق الإنسان" الّتي جرى الإعلان عنها في 2021 من أجل تحقيق مبدأ "حرية الفرد ومجتمع قوي وتركيا أكثر ديمقراطية". وكذلك استصدار قانون حماية الحيوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us