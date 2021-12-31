أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّه سيواصل العمل في العام المقبل من أجل تحقيق أهداف تركيا.

جاء ذلك في عدّة منشورات الجمعة، على حساب الرئيس التركي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التركي: "كما كل عام، لم نتوقّف عن العمل في عام 2021 من أجل الوصول بتركيا إلى أهدافها، قلنا 'سنواصل المسير'، وعملنا ليل نهار".

وسلّط أردوغان الضوء على حجم المساعدات الّتي قدمتها الحكومة للمحتاجين من المواطنين في ظل الأوضاع الّتي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار لتوفير 6 آلاف و969 فرصة عمل في عام 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الرسمية التركية.

إلى جانب بناء 50 سكناً للطلاب تضمّ 60 ألفاً و339 سريراً، واستضافة البلاد 164 بطولة رياضية بنجاح من بينها سباق "فورمولا 1".

كما استطرد الرئيس التركي في الحديث عن حجم المعونات الاجتماعية الّتي قُدِمَت للمواطنين.

ولفت إلى أهمية "خطة عمل حقوق الإنسان" الّتي جرى الإعلان عنها في 2021 من أجل تحقيق مبدأ "حرية الفرد ومجتمع قوي وتركيا أكثر ديمقراطية". وكذلك استصدار قانون حماية الحيوان.