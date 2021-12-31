سياسة
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بعد حملة واسعة.. خفض عقوبة السجن لسائق شاحنة أمريكي من 110 سنوات إلى 10
قرر القضاء الأمريكي خفض عقوبة السجن من 110 سنوات إلى عشر فحسب لسائق شاحنة تسبب بمقتل أربعة أشخاص بحادث مروري في ولاية كولورادو، بعدما أثار الحكم الأولي موجة تعاطف مكثفة معه عبر الإنترنت.
بعد حملة واسعة.. خفض عقوبة السجن لسائق شاحنة أمريكي من 110 سنوات إلى 10
القضاء الأمريكي يخفض عقوبة السجن لروجيل أغيليرا-ميديروس من 110 سنوات إلى 10 بعد حملة واسعة / Reuters
31 ديسمبر 2021

قرر القضاء الأمريكي الخميس خفض عقوبة السجن من 110 سنوات إلى عشر فحسب لسائق شاحنة تسبب بمقتل أربعة أشخاص بحادث مروري في ولاية كولورادو، بعدما أثار الحكم الأولي موجة تعاطف مكثفة معه عبر الإنترنت.

وطالب أكثر من خمسة ملايين شخص من بينهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في عريضة إلكترونية بالرأفة بروجيل أغيليرا-ميديروس الذي حكم عليه بالسجن 110 أعوام عملاً بقوانين ولاية كولورادو.

ووجه حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس الخميس في رسالة إلى أغيليرا ميديروس اعتبر فيها طول مدة العقوبة "لا يتناسب ببساطة" مع أفعاله "ولا مع الأحكام الصادرة بحق آخرين في جرائم مماثلة".

ورأى أنه توجد "حاجة ملحّة إلى تصحيح هذا الحكم الجائر وإعادة الثقة بانتظام نظام العدالة الجنائية وعدالته، ولذلك قررت تخفيف العقوبة اعتباراً من هذه اللحظة".

وكان روجيل أغيليرا-ميديروس، وهو مهاجر كوبي، يقود نصف مقطورة محمّلة بالخشب عام 2019 تعطّلت مكابحها في نزلة لكنه لم ينتقل إلى خط التوقف الطارئ على جانب الطريق.

وتسببت شاحنته التي كانت تسير بسرعة تفوق 130 كيلومتراً في الساعة باصطدامات مع 28 مركبة، اشتعل بعضها بسبب الارتطام. ولقي أربعة أشخاص حتفهم وجُرح ستّة آخرون.

وأُدينَ روجيل أغيليرا-ميديروس بسبع وعشرين تهمة. ويستطيع السائق التقدّم اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2026 بطلب إخلاء سبيل مشروط .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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