سياسة
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شاهد | جيش تركيا يتسلم نظام هجوم إلكتروني أنتجته شركة محلية
أعلن رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية تسلم القوات المسلحة التركية نظام هجوم إلكتروني محلي الصنع من شركة "فورال-نظام الحرب الإلكترونية" المتخصصة في البرمجيات والأجهزة الوطنية.
شاهد | جيش تركيا يتسلم نظام هجوم إلكتروني أنتجته شركة محلية
النظام يكشف عن الرادارات المعادية والأنظمة الموجهة بتلك الرادارات ومهاجمتها / AA
31 ديسمبر 2021

أدرج الجيش التركي، نظام هجوم إلكتروني على قائمة الأسلحة المستخدمة لديه.

وعبر تغريدة قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير الجمعة، إن "الجيش والقوات المسلحة التركية تواصل استلام أسلحة وأنظمة محلية الصنع".

وأوضح أن شركة "فورال-نظام الحرب الإلكترونية" المتخصصة في البرمجيات والأجهزة الوطنية، سلّمت للقوات المسلحة التركية نظام هجوم إلكتروني.

وهنأ دمير في هذه المناسبة شركة "فورال" والقوات المسلحة التركية، مبيناً أن النظام الجديد سيقوي قبضة الجيش التركي في مجال الحرب الإلكترونية.

ويكشف هذا النظام عن الرادارات المعادية والأنظمة الموجهة بتلك الرادارات، ثم يجرى مهاجمتها من أجل تقليل أو تدمير فعالية أنظمتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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