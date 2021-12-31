سياسة
2 دقيقة قراءة
عباس: نفد صبرنا ولن نقبل ببقاء الاحتلال مهما كانت التضحيات
في كلمة ألقاها يوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ 57 لتأسيس حركة فتح، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام.
عباس: نفد صبرنا ولن نقبل ببقاء الاحتلال مهما كانت التضحيات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب من الأمم المتحدة الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام مطلع العام المقبل / Reuters
31 ديسمبر 2021

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كلمة، بمناسبة مرور الذكرى 57 لتأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يرأسها.

وأكد عباس في كلمته قائلاً : "نقول لإسرائيل وقادتها ومستوطنيها ومتطرفيها، بأننا لن نقبل ببقاء احتلالكم، ومستوطناتكم على أرضنا، مهما كانت التضحيات".

وأضاف: "لقد نفد صبرنا على هذا الواقع المرير، الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود، كما وأننا لن نقبل بممارساتكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل".

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن ذكرى تأسيس حركة فتح، تأتي هذه السنة "في ظروف بالغة الدقة والصعوبة جراء تواصل الاحتلال الإسرائيلي البغيض (...) وممارسة أبشع سياسات التمييز العنصري، والتطهير العرقي، والإرهاب المنظم".

وانتهز بذلك الفرصة لتجديد دعوته إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، قائلا : "نمد أيدينا لصنع السلام العادل، والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يعقد وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وتابع : "نجدد التأكيد بأننا لن نقبل ببقاء الاحتلال للأبد، لذلك فقد دعوْنا لعقد مجلس مركزي فلسطيني في مطلع هذا العام لتدارس آخر التطورات، واتخاذ القرارات الحاسمة الضرورية لمواجهة هذه الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us