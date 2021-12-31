سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة: وزير دفاع إسرائيل يأمر بمصادرة عملات رقمية تابعة لحركة حماس
قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية الجمعة، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وقّع على أمر بمصادرة عملات رقمية، بقيمة 2.6 مليون شيكل (نحو 830 ألف دولار أمريكي) تعود ملكيتها لحركة حماس في قطاع غزة".
صحيفة: وزير دفاع إسرائيل يأمر بمصادرة عملات رقمية تابعة لحركة حماس
وزير الدفاع الإسرائيلي وقع قبل أصدر أمراً بمصادرة أي محافظ رقمية مرتبطة بحركة حماس / Reuters
31 ديسمبر 2021

ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم صباح الجمعة، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وقّع على أمر، بمصادرة عملات رقمية، بقيمة 2.6 مليون شيكل (نحو 830 ألف دولار أمريكي) تعود ملكيتها لحركة حماس في قطاع غزة".

وحسب الصحيفة، فإن هذه الأموال صودرت من خلال أموال تعود لشركة "المتحدون للصرافة"، في غزة، والتي زعمت أنها مرتبطة بحركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: "هذا هو أوسع أمر في هذا المجال، وأحد أكبر عمليات ضبط الأصول في السنوات الأخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب أمر وقّع عليه غانتس قبل أشهر، بمصادرة أي محافظ رقمية مرتبطة بحركة حماس.

وأضافت: "جرى الاستيلاء على حوالي 150 محفظة رقمية تعود لشركة المتحدون نفسها".

ولم توضح الصحيفة طريقة مصادرة الأموال، ولم يتطرق وزير الدفاع غانتس إلى الموضوع على حسابه الشخصي عبر تويتر، كما لم تصدر وزارة الدفاع بيانا رسميا بذلك.

وفي قطاع غزة، لم تصدر حركة حماس، أو شركة المتحدون، تعقيبا فوريا على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

كما لم تصدر وزارة الدفاع بياناً رسمياً بذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us