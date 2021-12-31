ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم صباح الجمعة، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وقّع على أمر، بمصادرة عملات رقمية، بقيمة 2.6 مليون شيكل (نحو 830 ألف دولار أمريكي) تعود ملكيتها لحركة حماس في قطاع غزة".

وحسب الصحيفة، فإن هذه الأموال صودرت من خلال أموال تعود لشركة "المتحدون للصرافة"، في غزة، والتي زعمت أنها مرتبطة بحركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: "هذا هو أوسع أمر في هذا المجال، وأحد أكبر عمليات ضبط الأصول في السنوات الأخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب أمر وقّع عليه غانتس قبل أشهر، بمصادرة أي محافظ رقمية مرتبطة بحركة حماس.

وأضافت: "جرى الاستيلاء على حوالي 150 محفظة رقمية تعود لشركة المتحدون نفسها".

ولم توضح الصحيفة طريقة مصادرة الأموال، ولم يتطرق وزير الدفاع غانتس إلى الموضوع على حسابه الشخصي عبر تويتر، كما لم تصدر وزارة الدفاع بيانا رسميا بذلك.

وفي قطاع غزة، لم تصدر حركة حماس، أو شركة المتحدون، تعقيبا فوريا على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

كما لم تصدر وزارة الدفاع بياناً رسمياً بذلك.