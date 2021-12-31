في حديثه إلى وسائل إعلام أجنبية، أكد العقيد جمال سعدو، مسؤول شرطة حماية البيئة في دهوك، تلقيهم بلاغاً يوم الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول، بالعثور على نمر، وقع في فخ بقرية زيرزة في المحافظة، كان نصبه له السكان من قَبْل، بعدما التهم 25 من خرافهم.

وأوضح سليمان تمر، الطبيب البيطري الذي توجه إلى مكان النمر، أنه فارسي النوع ويبلغ عمره خمس سنوات، ويزن قرابة 100 كيلوجرام.

ووفق ما صرح به سعدو، فقد تطلب الأمر لإلقاء القبض عليه، محاولتين إذ أنه في المحاولة الأولى فرّ بعيداً وهاجم اثنين من سكان القرية ما أدى إلى إصابتهما.

ومع إعلانه نجاح المحاولة الثانية، توجه مسؤول شرطة حماية البيئة والطبيب البيطري إلى مكان الفخ، وأفاد بأنه : "بحثنا عنه وكان الطبيب البيطري سليمان تمر يرافقنا. ولحسن الحظ وجدناه وكان مصاباً برجله التي تعرضت لكسر. أعطيناه جرعتين إلى ثلاث جرعات تخدير حتى تمكنا من الإمساك به وإحضاره إلى حديقة الحيوانات في مدينة دهوك".

ووفق ما أشار إليه الطبيب البيطري، فإن هذا النوع من السنوريات موجود في العراق وفي تركيا ومناطق من سوريا ولبنان وإيران ومصر وأفغانستان، ويُعد نوعاً مهدداً بالانقراض لم يبق منه سوى نحو ألف في الطبيعة ومائتين في الأسر.

وقد كان النمر الفارسي، حتى منتصف القرن العشرين، منتشراً على نطاق واسع في المناطق الجبلية عبر القوقاز. وبسبب النشاطات البشرية، شهدت أعداده انخفاضاً كبيراً، واختفى كلياً في بعض المناطق.