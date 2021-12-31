تقدر بيانات جديدة نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الجمعة، أن نحو واحد من كل 25 مواطناً في انجلترا أصيب بكوفيد-19 خلال الأسبوع الذي سبق رأس السنة، مع تفشي المتحور سريع الانتشار أوميكرون في أنحاء البلاد.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن "النسبة تمثل قفزة ضخمة بالمقارنة بنسبة واحد بين كل 45 شخصاً والذي سجل الأسبوع الذي سبقه".

ونسبة واحد بين كل 25 شخصاً تعني أن نحو مليوني شخص مصابون بفيروس كورونا في إنجلترا، وهو أعلى رقم سُجِّل منذ بدأ المكتب الإحصائي تقدير مستويات الإصابة في مايو/أيار 2020.

أما النسبة في العاصمة لندن فكانت أعلى حتى من هذه النسبة، إذ يقول مسؤولون إن واحداً من كل خمسة عشر شخصاً ثبت إصابته على الأرجح بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وفي مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالمتحوّر أوميكرون من فيروس كورونا، تبذل المستشفيات البريطانية قصارى جهدها لتأمين آلاف الأسرّة المؤقتة، بدون معرفة مدى تأثير الموجة الوبائية على وحدات الإنعاش.

وتسجّل المملكة المتحدة، حيث توفي في المجمل 148,500 شخص جراء الوباء، كل يوم أعداد إصابات قياسية بكوفيد (أكثر من 189 ألفاً في 24 ساعة الخميس).