قالت مؤسسات فلسطينية الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال عام 2021 نحو 8000 فلسطيني، بينهم أكثر من 1300 قاصر و184 امرأة.

وأفادت مؤسّسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريرها السّنوي المشترك للعام، بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 نحو 4600 أسير.

وأوضحت أن منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الأخيرة 9 معتقلين.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.‎

وأضافت المؤسسات، أن عدد الأسرى المرضى في السجون وصل إلى قرابة 600 أسير، بينهم 4 أسرى مصابون بالسّرطان، و14 أسيراً على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81عاماً)، وهو أكبر الأسرى سنّاً.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة حسب تقرير المؤسسات إلى 227 شهيداً، عقب استشهاد سامي العمور نتيجة جريمة الإهمال الطبّي المتعمّد خلال العام، إضافة إلى مئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة خلال العام 2021.

وأفاد التقرير بأن عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد (مدى الحياة) وصل إلى 547 أسيراً، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقّهم أحكام بالمؤبّد خلال العام 2021.

وقالت المؤسسات إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السّجون.

وبينت أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993 هو 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير 1983، بشكل متواصل، كما أن الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاماً بشكل متواصل.