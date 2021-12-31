سياسة
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مسؤول إيراني: صاروخ "سيمرغ" يفشل في وضع حمولته في المدار
بسبب عدم قدرته على بلوغ السرعة المطلوبة، فشل صاروخ، أطلقته إيران إلى الفضاء يوم الخميس، في وضع حمولته في المدار، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية.
مسؤول إيراني: صاروخ "سيمرغ" يفشل في وضع حمولته في المدار
إيران تعلن إطلاق صاروخ الى الفضاء يحمل معدات بحثية / AFP
31 ديسمبر 2021

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الجمعة، إن "الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء أمس الخميس فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة".

وأثارت محاولة الإطلاق، التي تزامنت مع المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، انتقادات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وقال المتحدث أحمد حسيني في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي ونشر على الموقع الإلكتروني: "من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية). نحن وصلنا إلى 7350".

ولم يوضح حسيني، الخميس، ما إذا كانت الأجهزة قد وضعت في المدار، لكنه أشار إلى أن عملية الإطلاق تعد اختباراً قبل محاولات قادمة لوضع أقمار صناعية في الفضاء.

أجرت إيران، التي تملك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، بضع محاولات لإرسال أقمار صناعية للفضاء في السنوات القلائل الماضية، فشلت لمشاكل فنية.

وتقول واشنطن إن تطوير إيران لمركبات إطلاق فضائية موضوع مثير للقلق بالنسبة لها، فيما قال دبلوماسي ألماني إن "برلين طالبت إيران بالتوقف عن إطلاق صواريخ الأقمار الصناعية إلى الفضاء"، مضيفاً أن هذه الصواريخ تمثل انتهاكاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

من جانبها قالت فرنسا، الجمعة، إن إطلاق الصاروخ الذي كان يستهدف إرسال ثلاثة أجهزة أبحاث للفضاء خرق لأحكام الأمم المتحدة، واصفة ذلك بأنه "مؤسف للغاية" لأنه يأتي في وقت يُحرز فيه تقدم في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وتنفي طهران أن تكون عمليات الإطلاق الفضائي غطاءً لتطوير صواريخ باليستية، أو أنها تنتهك قراراً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي
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