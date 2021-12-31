قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن حكومته ستواصل العمل في العام المقبل من أجل تحقيق أهداف البلاد، مؤكداً أنها بذلت جهوداً في 2021 كما الأعوام السابقة لتحقيق ذلك.

وأضاف في عدة منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "كما كل عام لم نتوقف عن العمل في 2021 من أجل الوصول بتركيا إلى أهدافها، قلنا سنواصل المسير وعملنا ليلاً نهاراً".

وكشف عن حجم المساعدات الاجتماعية والمعونات التي قدمتها الحكومة للمحتاجين من المواطنين، لتخطي الأوضاع التي أملاها انتشار جائحة كورونا.

وأشار إلى توفير نحو 6 آلاف و969 فرصة عمل عام 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الرسمية التركية، إضافة إلى إنهاء الحكومة بناء 50 سكناً للطلاب، تضم 60 ألفاً و339 سريراً.

كما استضافت تركيا خلال السنة ذاتها 164 بطولة رياضية بنجاح من بينها سباق "فورمولا1" للسيارات.

وتحدث في السياق ذاته، عن أهمية "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعلن عنها في 2021، من أجل تحقيق مبدأ حرية الفرد ومجتمع قوي وتركيا أكثر ديمقراطية، وكذلك استصدار قانون حماية الحيوان.

ولفت الرئيس التركي إلى انخفاض عدد الإرهابيين إلى ما دون 156 عنصراً داخل البلاد، كثمرةً للمكافحة الناجعة للإرهاب، وأكد أن ذلك سيتواصل حتى تحييد آخر إرهابي.

أما في مجال الدفاع، فقد أجرت المسيرات المسلحة التركية عام 2021 حوالي 43 ألفاً و557 ساعة طيران ، وذلك في إطار عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب.

وشدد أردوغان على أن قوات الأمن أحبطت 181 عملاً إرهابيا خلال 2021، بالتزامن مع مصادرة مئات آلاف من المعدات العسكرية.

وشدد على استمرار العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي داخل وخارج البلاد حتى القضاء عليه، مشيراً إلى تحييد أكثر من ألفين و700 إرهابي خلال العام.

وأكد على ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 80 في المائة، وأنها باتت واحدة من 3 دول فقط في العالم تنتج طائرات مسيرة هجومية.

كما لفت إلى أن بلاده أنشأت خامس فرقاطة ضمن إطار مشروع "السفينة الوطنية/ميلغم"، تحمل اسم "فرقاطة إسطنبول تي جي غي".

وأوضح أن تركيا ضمن 10 دول تصمم وتبني سفنها الحربية بنفسها، مشيرا إلى أنها بدأت أيضا بالإنتاج التسلسلي لأول سفينة حربية مسيرة محلية "أولاق".

ولفت إلى أن الحكومة قدمت مساعدات مالية لمواطنيها وصلت إلى 64.6 مليار ليرة، ضمن برامج الدعم الاجتماعية.

وفي مجال الزراعة، أكد الرئيس التركي على تقديم الحكومة كافة أنواع الدعم اللازم إلى قطاع الزراعة.

وأشار في سياق متصل، إلى تحطيم الصادرات التركية رقماً قياسياً خلال السنة المنقضية بتجاوزها 203 مليارات دولار في 11 شهراً.

وأفاد بأن بلاده أنشأت وكالة البيئة لتوفير إدارة النفايات بشكل أكثر فعالية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة إعادة التدوير من 13% إلى 22.4%، فضلا عن تنظيف 11 ألف متر مكعب في بحر مرمرة من الزبد.

وأعلن بدء الحكومة تسليم منازل أنشأتها للمتضررين من الزلازل في ولايات إزمير وإلازيغ وملاطية، إلى جانب بناء مئات المنازل لمتضرري السيول في ولايات كيرسون وقسطمونو وسينوب وبارطين.

أما في مجال الصحة، فقد بدأت تركيا بالإنتاج التسلسلي للقاح "توركوفاك" المضاد لفيروس كورونا، لتصبح بذلك واحدة من 9 دول فقط تنتج لقاحات كورونا.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه جرى إنشاء مكتبة في كل مدارس البلاد في إطار مشروع "لن تبقى مدرسة بلا مكتبة".

ولفت إلى تعيين ألف و248 معلماً من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، فضلاً عن تعيين 21 ألفاً و407 معلمين في عموم البلاد، مشيراً إلى أنه من المزمع تعيين 15 ألف معلم جديد في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال إن "الحكومة افتتحت العام الماضي مركز أتاتورك الثقافي في إسطنبول الذي يعد من أبرز معالم تركيا الحديثة، وأعادت افتتاح دير سوميلا التاريخي في طرابزون بعد إغلاقه مؤقتاً للترميم".

وذكر أن عائدات القطاع السياحي في البلاد قد بلغت العام الماضي 24 مليار دولار، وبلغ عدد زوار تركيا 29 مليوناً.

وتحدث عن افتتاح مسجد تقسيم بالتزامن مع الذكرى الـ 568 لفتح إسطنبول، واستضافة مؤتمرات دولية كبيرة، بينها قمة منظمة الدول التركية.

كما لفت إلى مصادقة تركيا على اتفاق باريس للمناخ، وافتتاح البيت التركي في مدينة نيويورك الأمريكية وهو مشروع يعكس عظمة تركيا وقوتها المتنامية.

وقال إنه "وضع أيضاً حجر الأساس لبناء المفاعل الثالث في محطة "أق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين جنوبي البلاد".

وأشار إلى نجاح أول اختبار التدفق في حقل سقاريا للغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، وتسجيل رقم قياسي في إنتاج طاقة الرياح.

وبيّن أن حجم الغاز الطبيعي الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود ارتفع إلى 540 مليار متر مكعب.