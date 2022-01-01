سياسة
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في ظلّ كورونا وأزمة اقتصادية.. كيف أحيت بيروت احتفالات "رأس السنة"؟
غابت ليلة الجمعة/السبت، الاحتفالات المركزية برأس السنة الميلادية عن العاصمة اللبنانية بيروت تماشياً مع الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا المترافقة مع أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
في ظلّ كورونا وأزمة اقتصادية.. كيف أحيت بيروت احتفالات "رأس السنة"؟
اقتصرت احتفالات اللبنانيين بحلول العام الجديد على المطاعم والمقاهي الخاصة / AP
1 يناير 2022

اقتصر احتفاء اللبنانيين بحلول العام الجديد على المطاعم والمقاهي الخاصة، في ظل إجراءات فرضتها الحكومة لمنع الاكتظاظ والتجمعات في محاولة للحد من تفشي الوباء.

وطالما كانت بيروت تشهد احتفالات مركزية حاشدة تنظمها البلدية والجهات الرسمية وسط المدينة، إلا أنها متوقفة للعام الثالث على التوالي تأثراً بالأزمة الاقتصادية والمالية وجائحة كورونا.

ومنذ أواخر 2019 تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من أشد 3 أزمات حول العالم، وأدّت إلى انهيار مالي ومعيشي، وشحّ الأدوية والوقود والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تفشي الفقر والبطالة.

وقبل وقت قصير من حلول رأس السنة الميلادية، جال محافظ بيروت مروان عبود ترافقه دوريات من فوج حرس المدينة في شوارع العاصمة للاطّلاع من كثب على الإجراءات الوقائية المتبعة في المطاعم والمقاهي والحانات.

وقالت دائرة العلاقات العامة لبلدية بيروت في بيان، إنهم تأكدوا خلال الجولة من "التزام إجراءات التباعد الجسدي ووضع الكمامات حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا".

ومنذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، تفرض السلطات حظر تجوال ليلياً على غير الملقحين ضد كورونا، وتطلب التخفيف من الازدحام بالأماكن المغلقة، للحدّ من تفشي الفيروس باحتفالات عيد الميلاد (25 ديسمبر/كانون الأول و7 يناير/ كانون الثاني).

بدوره، أمر وزير الداخلية بسام مولوي الجمعة، قوات الأمن الداخلي بإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام، لا سيما أمام دور العبادة وأماكن الاحتفالات.

كما طلب مولوي خلال زيارته مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "اتخاذ الإجراءات تجنباً لوقوع حوادث سير ومنع القيادة تحت تأثير الكحول ومكافحة ظاهرة إطلاق النار ابتهاجاً بالعام الجديد".

وحتى مساء الجمعة بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في لبنان منذ بدء الجائحة 9119، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 727 ألفاً و930، من بينهم 663 ألفاً و429 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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