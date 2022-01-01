سياسة
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"ليست حلّاً".. رئيسة تايوان تحذّر الصين من "المغامرة العسكرية"
احتفلت رئيسة تايوان تساي إينغ وين بالعام الجديد بتوجيه رسالة إلى الصين قالت فيها إن الصراع العسكري ليس هو الحلّ.
"ليست حلّاً".. رئيسة تايوان تحذّر الصين من "المغامرة العسكرية"
رئيسة تايوان: سوف نتمسك بسيادتنا ونصون قيم الحرية والديمقراطية وسندافع عن السيادة الإقليمية والأمن القومي / AA
1 يناير 2022

حذّرت رئيسة تايوان تساي إينغ وين في رسالة إلى الصين من إساءة تقدير الموقف ومنع التوسع الداخلي، وقالت إنّ الصراع العسكري ليس هو الحلّ.

وأضافت تساي في كلمتها بمناسبة العام الجديد التي بُثّت مباشرة على فيسبوك: "يجب أن نذكّر سلطات بكين بعدم إساءة تقدير الموقف ومنع التوسُّع الداخلي "للمغامرة العسكرية’".

وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزء من أراضيها، وزادت الضغط العسكري والدبلوماسي في العامين الماضيين لتأكيد مطالبها بالسيادة.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد في اليوم السابق قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الوحدة الكاملة "للوطن الأم" طموح مشترك بين الناس على جانبي مضيق تايوان.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة، وتعهدت مراراً بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها.

وقالت رئيسة تايوان في كلمتها: "الوسائل العسكرية ليست بالتأكيد خياراً لحلّ الخلافات عبر المضيق. الصراعات العسكرية ستؤثّر في الاستقرار الاقتصادي. الجانبان يتحملان معاً مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميَّين".

وأضافت أن موقف تايوان كان دائماً "عدم الرضوخ عند مواجهة الضغط وعدم التهور عند تلقِّي الدعم".

وقالت إن على تايبيه وبكين "العمل بجد للاهتمام بمستوى معيشة الناس‭‭ ‬‬وإدخال السكينة عليهم" من أجل إيجاد حلول سلمية للمشكلات معاً.

وتابعت: "سوف نتمسك بسيادتنا ونصون قيم الحرية والديمقراطية، وسندافع عن السيادة الإقليمية والأمن القومي ونحافظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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