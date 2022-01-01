سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخين أُطلقا من غزة قبالة ساحل تل أبيب
قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا صباح السبت من قطاع غزة سقطا في عُرض البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل منطقة غوش دان، وسط البلاد، الذي يضمّ مدينة تل أبيب، دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار، فيما لم تعلن أي جهة من غزة مسؤوليتها عن ذلك.
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخين أُطلقا من غزة قبالة ساحل تل أبيب
الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخين أُطلقا من غزة قبالة ساحل تل ابيب
1 يناير 2022

قال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن صاروخين أُطلقا صباح السبت من قطاع غزة سقطا في عُرض البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل منطقة غوش دان وسط البلاد، الذي يضمّ مدينة تل أبيب.

وأضاف الناطق في تصريح مقتضب، وصل إلى وكالة الأناضول: "وفقاً لهذه السياسة، لم يُفعَّل أي تحذير ولم تجرِ أي اعتراضات (من منظومة الدفاع الجوي، القبة الحديدية)".

بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح صدر صباح السبت، إنها تلقت بلاغات تفيد بسماع صوت انفجار وقع في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة تل أبيب وسط البلاد، دون أن يُبلَغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان سماعهم أصوات انفجارات.

وفي قطاع غزة لم تُصدِر أي جهة تعقيباً فورياً على هذه الأنباء، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.

ويخيم الهدوء على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة إلى حد كبير منذ العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 11 يوماً في مايو/أيار.

والأربعاء أدى إطلاق نار من غزة إلى إصابة إسرائيلي، وأعقبه إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف من دبابة مما تسبب في إصابة ثلاثة فلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us