قال ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن صاروخين أُطلقا صباح السبت من قطاع غزة سقطا في عُرض البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل منطقة غوش دان وسط البلاد، الذي يضمّ مدينة تل أبيب.

وأضاف الناطق في تصريح مقتضب، وصل إلى وكالة الأناضول: "وفقاً لهذه السياسة، لم يُفعَّل أي تحذير ولم تجرِ أي اعتراضات (من منظومة الدفاع الجوي، القبة الحديدية)".

بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح صدر صباح السبت، إنها تلقت بلاغات تفيد بسماع صوت انفجار وقع في عرض البحر قبالة شواطئ مدينة تل أبيب وسط البلاد، دون أن يُبلَغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان سماعهم أصوات انفجارات.

وفي قطاع غزة لم تُصدِر أي جهة تعقيباً فورياً على هذه الأنباء، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.

ويخيم الهدوء على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة إلى حد كبير منذ العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 11 يوماً في مايو/أيار.

والأربعاء أدى إطلاق نار من غزة إلى إصابة إسرائيلي، وأعقبه إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف من دبابة مما تسبب في إصابة ثلاثة فلسطينيين.