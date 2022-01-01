سياسة
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طيران روسيا يفتتح العام الجديد بقصفٍ على إدلب أودى بحياة امرأة وطفلين
أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 3 مدنيين (طفلين وامرأة)، وإصابة 10 آخرين بينهم 6 أطفال، بغارات جوية روسية بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، استهدفت نازحين في منطقة النهر الأبيض قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
طيران روسيا يفتتح العام الجديد بقصفٍ على إدلب أودى بحياة امرأة وطفلين
فرق الدفاع المدني السوري هرعت لإسعاف المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض
1 يناير 2022

قُتل 3 مدنيين بينهم طفلان وجُرح 10 آخرون في قصف جوي نفّذته طائرات حربية روسية على قرية النهر الأبيض ضمن حدود "منطقة خفض التصعيد في إدلب" السورية.

وقال "الدفاع المدني السوري" في بيان الجمعة، إن الطيران الحربي الروسي استهدف مزرعة لتربية الدواجن على أطراف كفر دريان مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين.

كما أفاد المرصد الجوي للمعارضة السبت، بأن الطيران الحربي الروسي الذي أقلع من قاعدة حميميم في اللاذقية، أغار على مناطق سكنية في الساعة 02:37 بالتوقيت المحلي.

وذكر مراسل الأناضول أن فرق الدفاع المدني نقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

ونفذ الطيران الحربي الروسي في الدقائق الأولى من العام الجديد غارات جوية عدة على مناطق في محيط مدينة إدلب وقرية كنصفرة.

وقصفت قوات نظام بشار الأسد وجماعات إرهابية مدعومة من إيران، بأسلحة أرض-أرض، قرى كفر عمة وكفر تعال وبينين، بريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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