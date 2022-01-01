ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية أن حريقاً اندلع في منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران اليوم السبت، مما أدى إلى توقف العمل بها.

وأضافت: "تعرّضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج".

وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران بالتليفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليغرام، إن شركة بارس للنفط والغاز التي تدير المنصة، ذكرت أنه حدث تسرُّب للغاز، لكن الضرر "ليس كبيراً".

من جانبها ذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، أن "الحادثة تسببت في خفض إنتاج الغاز بنحو 15 مليون متر مكعب".

وأضافت أنه "بعد هذه الحادثة تسرب خط نقل الغاز البحري، ووفقاً للتقديرات يجب أن تكون هذه المنصة خارج المدار لمدة 10 أيام لإجراء الإصلاحات وحلّ المشكلة".

وأشارت الوكالة الإيرانية في تقرير لها إلى أنه "يجري التحقيق في سبب الحادثة"، واستبعد المسؤولون "احتمال وقوع هجوم إلكتروني".

في سياق متصل، ذكر ناشطون إيرانيون عبر تويتر للتواصل الاجتماعي، أن النيران التي اشتعلت في المنصة رقم 16 في حقل بارس الجنوبي للغاز تسببت في قطع الغاز عن عدة مصانع للبتروكيماويات في مدينة عسلويه الواقعة جنوبيّ إيران.

وتقول إيران إن إنتاجها اليومي من هذا الحقل الواقع بالخليج العربي، يعادل نصف الاستهلاك​ اليومي لأوروبا.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة بارس المشغلة لحقل بارس الجنوبي الغازي محمد مشكين فام في وقت سابق، أن ​إيران​ تنتج 630 مليون متر مكعَّب يومياً من حقل بارس الجنوبي.

ولفت إلى أن نحو 70 في المئة من الاستهلاك المحلي في إيران يُؤمَّن عبر حقل بارس الجنوبي، مؤكداً أن إنتاج كل منصة في الحقل يعادل استهلاك محافظة إيرانية واحدة تقريباً.