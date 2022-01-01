سياسة
2 دقيقة قراءة
حريق بمنصة غاز إيرانية يوقفها عن العمل.. هجوم إلكتروني؟
ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية أن حريقاً اندلع في منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران السبت، مما أدى إلى توقف العمل بها.
حريق بمنصة غاز إيرانية يوقفها عن العمل.. هجوم إلكتروني؟
وكالة إيلنا: الحادثة تسببة في خفض إنتاج الغاز بنحو 15 مليون متر مكعب - أرشيفية / وسائل التواصل
1 يناير 2022

ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية أن حريقاً اندلع في منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران اليوم السبت، مما أدى إلى توقف العمل بها.

وأضافت: "تعرّضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج".

وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران بالتليفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليغرام، إن شركة بارس للنفط والغاز التي تدير المنصة، ذكرت أنه حدث تسرُّب للغاز، لكن الضرر "ليس كبيراً".

من جانبها ذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، أن "الحادثة تسببت في خفض إنتاج الغاز بنحو 15 مليون متر مكعب".

وأضافت أنه "بعد هذه الحادثة تسرب خط نقل الغاز البحري، ووفقاً للتقديرات يجب أن تكون هذه المنصة خارج المدار لمدة 10 أيام لإجراء الإصلاحات وحلّ المشكلة".

وأشارت الوكالة الإيرانية في تقرير لها إلى أنه "يجري التحقيق في سبب الحادثة"، واستبعد المسؤولون "احتمال وقوع هجوم إلكتروني".

في سياق متصل، ذكر ناشطون إيرانيون عبر تويتر للتواصل الاجتماعي، أن النيران التي اشتعلت في المنصة رقم 16 في حقل بارس الجنوبي للغاز تسببت في قطع الغاز عن عدة مصانع للبتروكيماويات في مدينة عسلويه الواقعة جنوبيّ إيران.

وتقول إيران إن إنتاجها اليومي من هذا الحقل الواقع بالخليج العربي، يعادل نصف الاستهلاك​ اليومي لأوروبا.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة بارس المشغلة لحقل بارس الجنوبي الغازي محمد مشكين فام في وقت سابق، أن ​إيران​ تنتج 630 مليون متر مكعَّب يومياً من حقل بارس الجنوبي.

ولفت إلى أن نحو 70 في المئة من الاستهلاك المحلي في إيران يُؤمَّن عبر حقل بارس الجنوبي، مؤكداً أن إنتاج كل منصة في الحقل يعادل استهلاك محافظة إيرانية واحدة تقريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us