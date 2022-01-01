أفاد مصدر أمني عراقي السبت بمقتل 5 مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح جراء انفجار لغم أرضي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر وهو ضابط في شرطة البصرة للأناضول مفضلاً عدم نشر اسمه إن "5 مدنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة".

وأضاف أن ذلك "إثر تعرضهم لانفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في صحراء منطقة الرميلة غربي المحافظة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات العراقية حول الأمر.

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفلقة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية، خصوصاً الألغام المنتشرة في محافظات جنوب البلاد التي تعود إلى حرب الثمانينيات بين العراق وإيران.

وبخلاف الحرب مع إيران تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق منذ غزو الكويت عام 1990 واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003 وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق بالعراق بين عامَي 2014 و2017.

ووفقاً لمرصد الألغام الأرضية (Landmine Monitor) فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.

وتقول السلطات العراقية إن نحو 3 آلاف كيلومتر مربع ملوثة بالألغام في البلاد.