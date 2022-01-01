وصل وزير داخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مساء السبت إلى الجزائر لـ"بحث تعزيز العلاقات وقضايا مشتركة"، وفق مصدرين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "وزير الداخلية وصل إلى الجزائر"، من دون تحديد مدة الزيارة.

وأشارت إلى أنه "كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار هواري بو مدين الدولي، نظيره الجزائري كمال بلجود وسفير المملكة عبد الله البصيري وعدد من كبار المسؤولين"، من دون تفاصيل أكثر.

في سياق متصل أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني بأن "كمال بلجود استقبل نظيره السعودي الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية هذا السبت".

وأضافت: "تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ونقل المصدران السعودي والجزائري صوراً للاستقبال وجلسة المباحثات بحضور الوزيرين ومسؤولين بالبلدين.

ولا يعرف على الفور هل للزيارة علاقة بأزمة الجزائر مع المغرب، وسعى الرياض مع دول عربية بينها مصر لحل الخلافات أم لا؟.

وفي 24 أغسطس/آب الجاري أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما سمَّتها "خطواتها العدائية المتتالية". فيما أعربت الرباط عن أسفها جراء تلك الخطوة، ووصفت مبرراتها بـ"الزائفة".​​​

وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب انسداداً منذ عقود، على خلفية ملفَّي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 وأزمة إقليم الصحراء.