سياسة
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حرق السيارات.. تقليد في فرنسا بليلة رأس السنة يلقى استهجاناً
يشعل شباب من محبي الاحتفالات النيران في مئات السيارات الفارغة المتوقفة عشية رأس السنة الجديدة بفرنسا، في تقليد لاقى استهجاناً كبيراً، وقالت الداخلية الفرنسية إن هجمات الحرق العمد تراجعت بسبب الوجود المكثف للشرطة في شوارع المدن ليلة رأس السنة الحالية.
حرق السيارات.. تقليد في فرنسا بليلة رأس السنة يلقى استهجاناً
حرق السيارات أصبح أيضاً شكلاً من أشكال الاحتجاج في فرنسا في الأعوام الأخيرة / Getty Images
1 يناير 2022

اعتاد الشباب من محبي الاحتفالات إشعال النيران في مئات السيارات الفارغة المتوقفة عشية رأس السنة الجديدة بفرنسا، في تقليد لاقى استهجاناً واستنكاراً كبيراً، إلا أنه شهد تراجعاً هذا العام، إذ جرى حرق 874 سيارة فقط!

وانخفض عدد السيارات المحترقة خلال الليلة الماضية مقارنة بليلة رأس سنة 2019 عندما اشتعلت النيران في 1316 سيارة، وفق تغريدة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر ”تويتر” السبت.

وقال الوزير إن هجمات الحرق العمد تراجعت بسبب الوجود المكثف للشرطة في شوارع المدن ليلة رأس السنة الجديدة.

ولا تتوافر معلومات عن عدد السيارات المحترقة بسبب الإغلاق على مستوى الدولة عام 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتشير تقارير إلى أن ممارسة حرق السيارات خلال ليلة رأس السنة بدأت بشكل جدي في صفوف الشباب -في الأحياء الفقيرة غالباً- في التسعينيات من القرن الماضي بالمنطقة المحيطة بستراسبورغ شرقي فرنسا.

كما أصبحت شكلاً من أشكال الاحتجاج خلال الاضطرابات المحتدمة التي نتجت عن يأس الشباب من مشروعات الإسكان، والتي اجتاحت فرنسا خريف 2005. وحينئذ أحصت الشرطة حرق 8810 سيارات في أقل من ثلاثة أسابيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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