وثّق مرشد سياحي ثوران بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا الروسية، الأحد، فيما ذكرت وكالة أنباء ريا الروسية أن ثوران البركان هو الأول من نوعه منذ 600 عام، وربما يكون مرتبطاً بالزلزال الضخم الذي ضرب أقصى شرق روسيا الأسبوع الماضي.

وفي قناة تليجرام التابعة لمعهد علم البراكين والزلازل، قالت أولغا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا، إن آخر تدفق للحمم البركانية لكراشينينيكوف حدث عام 1463، ولم يُعرف عن أي ثوران منذ ذلك الحين.