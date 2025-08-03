أخبار العالم
بركان يثور لأول مرة منذ 600 عام
ثوران البركان قد يكون مرتبطاً بالزلزال الضخم الذي ضرب أقصى شرق روسيا الأسبوع الماضي.
بركان يثور لأول مرة منذ 600 عام / TRT Arabi
3 أغسطس 2025

وثّق مرشد سياحي ثوران بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا الروسية، الأحد، فيما ذكرت وكالة أنباء ريا الروسية أن ثوران البركان هو الأول من نوعه منذ 600 عام، وربما يكون مرتبطاً بالزلزال الضخم الذي ضرب أقصى شرق روسيا الأسبوع الماضي.

وفي قناة تليجرام التابعة لمعهد علم البراكين والزلازل، قالت أولغا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا، إن آخر تدفق للحمم البركانية لكراشينينيكوف حدث عام 1463، ولم يُعرف عن أي ثوران منذ ذلك الحين.

أفاد فرع كامتشاتكا التابع لوزارة خدمات الطوارئ الروسية بتسجيل تصاعد رماد يصل ارتفاعه إلى 6000 متر (3.7 ميل) عقب ثوران البركان.


