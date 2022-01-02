سياسة
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غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة
رداً على إطلاق صاروخين من القطاع صباح السبت شنّ الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الأحد غارات على مواقع بقطاع غزة.
غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة
تصاعُد الدخان وألسنة اللهب بأعقاب غارات جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت مبكّر من يوم الأحد / AFP
2 يناير 2022

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكّرة من فجر الأحد، غارات على مواقع في قطاع غزة قال إنّها رد على إطلاق صاروخين من القطاع صباح السبت سقطا في عرض البحر قبالة منطقة "تل أبيب" الكبرى.

وشنّت مقاتلات إسرائيلية نحو 10 غارات على موقع يتبع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 10 غارات متتابعة على موقع يُطلق عليه اسم "القادسية" غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية 4 نقاط مراقبة تستخدمها قوات أمنية تتبع حركة حماس في مراقبة الشريط الحدودي مع إسرائيل شمالي قطاع غزة.

ولم تُعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء الغارات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "شنّت طائرات ومروحيات حربية قبل قليل غارات جوية مستهدِفة مجموعة من الأهداف داخل مجمّع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في (مدينة) خانيونس، كما قصفت دبابات نقاطاً عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة".

وأضاف: "يُعتَبر حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق الصاروخين (صباح السبت) من قطاع غزة نحو شواطئ البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى".

وفي سياق متّصل قالت فضائية "الأقصى" التابعة لحركة حماس إنّ "المقاومة" استهدفت الطيران المروحي الإسرائيلي بصاروخين من نوع سام7 غرب غزة.

وفي وقت سابق قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنّ الجيش قرّر تنفيذ هجمات على أهداف في غزة رداً على إطلاق صاروخين من القطاع وسقوطهما في البحر قبالة شواطئ وسط البلاد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني لم تسمّه أنّ "الجيش الإسرائيلي قرّر مهاجمة أهداف في غزة رداً على حادثة إطلاق الصاروخين".

وصباح السبت قال الجيش الإسرائيلي إنّ صاروخين أُطلِقا من غزة وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة غوش دان وسط البلاد، الّتي تضم مدينة تل أبيب.

وقال المصدر الأمني لقناة "كان" إنّ "ما حدث خطير وغير مقبول".

وفي قطاع غزة لم تصدر أي جهة تعقيباً حول الحدث، كما لم تُعلِن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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