تسبّب انتشار فيروس كورونا وبخاصة المتحوّر الجديد من الفيروس "أوميكرون" بإلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة للعام الثاني على التوالي في عدد من البلدان، كما أُلغيَت وأُجِّلَت مباريات لكرة القدم بمختلف الدوريات العالمية بفعل المتحوّر الجديد، وتَواصل اضطراب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب سوء حالة الطقس في مناطق عدة من البلاد وارتفاع عدد الإصابات.

في ما يأتي آخر التطوّرات المتعلّقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

إلغاء ألفين و600 رحلة جوية بأمريكا

بلغ عدد الرحلات الجوية التي أُلغِيَت في الولايات المتّحدة السبت ألفين و660 رحلة، أي أكثر من نصف الرحلات الجوية التي أُلغيَت على مستوى العالم (4 آلاف و617 رحلة) حتى الساعة 00:30 توقيت غرينتش الأحد، وفق موقع "فلايت أوير" الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك جرى إرجاء 4798 رحلة جوية من الولايات المتحدة وإليها السبت، من إجمالي 9432 رحلة جوية أُرجِئَت في أنحاء العالم.

ويشهد النقل الجوي العالمي اضطراباً شديداً بسبب المتحوّر أوميكرون لفيروس كورونا. ويتغيّب العديد من الطيارين وأعضاء طاقم الطيران بعد إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم إلى حجر أنفسهم ويضطر الشركات إلى إلغاء رحلات لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.

احتفالات العام الجديد في ظلّ تفشي الجائحة

انتقل العالم إلى عام 2022 باحتفالات كانت في غالبيتها مُختَصرة على وقع ارتفاع كبير في الإصابات بكوفيد-19.

وفي الساعات الأخيرة من 2021 تجاوز العالم عتبة مليون إصابة يومية بكوفيد-19 بعد انتشار المتحوّر أوميكرون حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وباتت بريطانيا والولايات المتحدة وحتّى أستراليا التي كانت بمنأى لفترة طويلة عن الجائحة، تسجّل مستويات قياسية في الإصابات الجديدة.

تأجيل مباريات رياضية

عطّل انتشار المتحوّر أوميكرون وطفرة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 روزنامة الأحداث الرياضية المقرّرة للأيام المقبلة، فجرى تأجيل العديد من المباريات على اختلافها في دول عدة.

وزير بريطاني يدعو لـ"التعايش" مع كوفيد-19

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد السبت إنّ فرض قيود جديدة سيكون "ملاذاً أخيراً" في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون، مُشدّداً على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

فرنسا تفرض الكمامة بالنقل العام

اتّخذت فرنسا إجراءات جديدة لمواجهة طفرة الإصابات بكوفيد-19، منها إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام اعتباراً من سن ستة أعوام، ومنع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات داخلها، في وقت ينتشر المتحوّر أوميكرون على نطاق واسع.

وسيتوجّب على مستقلّي وسائل النقل العام وضع الكمامة بشكل إلزامي من الاثنين في الحافلات والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نُشِرَ السبت في الجريدة الرسمية.