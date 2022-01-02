سياسة
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"عقلية مريضة معادية للإسلام".. أنقرة تندد باعتداء طال مقبرة مسلمين بألمانيا
استنكرت وزارة الخارجية التركية اعتداء طال مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي ألمانيا، وطالبت بالقبض على مرتكبي الاعتداء الهجوم المؤسف وتقديمهم للعدالة وإنزال العقوبة الّتي يستحقونها.
"عقلية مريضة معادية للإسلام".. أنقرة تندد باعتداء طال مقبرة مسلمين بألمانيا
الخارجية التركية: الاعتداء الذي طال مقبرة للمسلمين بألمانيا مؤشّر جديد على العقلية المريضة المعادية للإسلام
2 يناير 2022

استنكرت وزارة الخارجية التركية اعتداء طال مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي ألمانيا.

وذكرت الوزارة في بيان مساء السبت أنّها تلقّت ببالغ الحزن نبأ تعرّض مقبرة للمسلمين للاعتداء في إزرلون.

وأضافت أنّ الاعتداء وقع عشية رأس السنة الجديدة، مُشيرةً إلى أنّ الاعتداء مؤشّر جديد على العقلية المريضة المعادية للإسلام.

وأعربت الوزارة عن أملها القبض على مرتكبي الهجوم المؤسف، وتقديمهم للعدالة وإنزال العقوبة الّتي يستحقونها.

وطالبت السلطات الألمانية باتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

يُشار إلى أنّ مجهولين أقدموا على تحطيم شواهد قبور مسلمين وإلحاق الضرّر بقبور في مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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