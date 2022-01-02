قال مسؤولون في ولاية كولورادو الأمريكية إنّ ما يُقرب من ألف منزل ومبانٍ أخرى دُمِّرت ولحقت أضرار بعشرات المباني وفُقِدَ ثلاثة أشخاص، بعد حريق غابات اجتاح العديد من الأحياء في ضواحي شمال غرب دنفر بالولاية الأمريكية الغربية.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة بولدر، جو بيلي، السبت بأنّ المحقّقين لا يزالون يحاولون معرفة سبب الحريق الذي اندلع الخميس.

وأضاف أنّ السلطات تتبّعت عدداً من البلاغات ونفّذت أمر تفتيش في مكان واحد.

وكان المسؤولون قدّروا في السابق أنّه جرى تدمير ما لا يقل عن 500 منزل، وربما ألف.

وغطّت حرائق الغابات أحياء بأكملها في المنطقة الواقعة بين دنفر وبولدر.

والحريق الذي أشعل النار بمساحة تمتد إلى ما لا يقل عن 24 كيلومتراً مربعاً لم يعد يمثّل خطراً، بخاصة بعد سقوط ثلوج خلال الليل.

والخميس صدرت أوامر لنحو 33 ألف شخص على الأقلّ في بلدتَي سوبيريور ولويسفيل بإخلاء منازلهم، حسبما أعلن مسؤولون، فيما ضربت الحرائق مناطق تشهد جفافاً تاريخياً.

وشهد الغرب الأمريكي في السنوات الأخيرة حرائق غير مسبوقة، لا سيّما في ولايتَي كاليفورنيا وأوريغون.

وكتب دانيال سواين عالم الأرصاد الجوية بجامعة كاليفورنيا في تغريدة أنّ حدوث هذه الحرائق في ديسمبر/كانون الأول "أمر يصعب تصديقه".

ويقول علماء إن التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان يقف بشكل رئيسي وراء تغير أنماط الطقس والكوارث المناخية.