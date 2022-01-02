سياسة
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شاهد | حريق ضخم بمبنى برلمان جنوب إفريقيا في كيب تاون
نشب حريق في برلمان جنوب إفريقيا بمدينة كيب تاون حيث تصاعدت ألسنة اللهب لساعات من سطح المبنى.
شاهد | حريق ضخم بمبنى برلمان جنوب إفريقيا في كيب تاون
بينما كان أفراد أجهزة الطوارئ يرشون النيران داخل البرلمان كانت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح المبنى المحترق ومدخله / AP
2 يناير 2022

نشب حريق في برلمان جنوب إفريقيا بمدينة كيب تاون الأحد، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من سطح المبنى وكان يمكن مشاهدة عمود من الدخان يتصاعد من مسافة تبعد كيلومترات لكن السلطات قالت بعد عدة ساعات إنّ رجال الإطفاء تمكّنوا من السيطرة على الوضع.

وبعد عدة ساعات من بدء الحريق في العاصمة التشريعية كيب تاون، كان دخان كثيف لا يزال يتصاعد من أحد المباني العديدة التي يتكوّن منها مجمّع البرلمان.

وقالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية باتريشيا دي ليل للصحفيين إنّ الحريق أصبح تحت السيطرة. وأضافت أنّه لا يزال مشتعلاً في قاعة مجلس النواب وإنّ كان قد جرى احتواؤه في مناطق أخرى.

وأوضحت دي ليل أنّه لم ترد تقارير عن أي إصابات في الحريق الذي لم يُعرَف سببه بعد.

بدوره أكّد جيرماين كارلوس المتحدّث باسم جهاز الإطفاء والإنقاذ في كيب تاون عدم وجود إصابات إثر الحريق، لافتاً إلى أنّ 35 من رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

وتخشى السلطات في جنوب إفريقيا من إمكانية انهيار أجزاء من المبنى الّتي يعود بناء بعضها إلى أواخر القرن التاسع عشر بسبب شدة الحريق.

وقال جين بيير سميث عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن إنّ الحريق نشب في الطابق الثالث للمبنى، وأشارت تقارير أوليّة إلى أنّه بدأ في منطقة المكاتب ثم امتد إلى صالة الرياضة.

وبينما كان أفراد أجهزة الطوارئ يرشون النيران داخل المبنى كانت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح المبنى المحترق ومدخله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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