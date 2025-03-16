سياسة
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26 قتيلاً على الأقل جراء أعاصير عنيفة تضرب عدة ولايات أمريكية
لقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم في وقا متأخر السبت، جراء أعاصير عنيفة اجتاحت أجزاء من الولايات المتحدة، مما أدى إلى تدمير المدارس وانقلاب شاحنات النقل الضخمة في عدة ولايات، كجزء من عاصفة هائلة، مع توقع تزايد حدة الطقس العاصف.
26 قتيلاً على الأقل جراء أعاصير عنيفة تضرب عدة ولايات أمريكية
مقتل 26 شخصاً على الأقل جراء أعاصير عنيفة تضرب الولايات المتحدة / AP
16 مارس 2025

وارتفع عدد الضحايا بعد أن أعلنت دورية الطرق السريعة في ولاية كانساس مقتل ثمانية أشخاص في تصادم ضخم ضمّ ما لا يقل عن 50 مركبة على الطريق السريع بسبب عاصفة ترابية في مقاطعة شيرمان يوم الجمعة.

وسجّلت ولاية ميزوري أكبر عدد من الوفيات مقارنة بأي ولاية أخرى، إذ تعرّضت لأعاصير متفرقة ليلاً أسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 12 شخصاً، بينهم رجل قُتل عندما دمّر إعصار منزله، وفق السلطات المحلية.

وفي ولاية أركنساس قال المسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة إندبندنس، وأصيب 29 آخرون في ثماني مقاطعات أخرى مع مرور العواصف عبر الولاية.

وقالت حاكمة الولاية سارة هوكابي ساندرز على منصة إكس: "لدينا فرق تعمل على تقييم الأضرار الناتجة عن الأعاصير الليلة الماضية، ويوجد مستجيبون على الأرض لتقديم المساعدة".

وأعلنت هوكابي ساندرز وحاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، حالة الطوارئ. وقال كيمب إنه أصدر الإعلان تحسُّباً لطقس أكثر خطورة في وقت لاحق من يوم السبت.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تؤثّر الأحوال الجوية القاسية في منطقة يسكنها أكثر من 100 مليون شخص، مع تَوقُّع رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلو متر في الساعة، من الحدود الكندية إلى تكساس، مع تهديد بعواصف ثلجية في الشمال وخطر اندلاع حرائق في الجنوب الجافّ والحارّ.

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