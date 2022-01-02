أعلنت الكويت، تعطيل الدراسة بشكل كامل غداً، الاثنين، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

ونقلت الوكالة الكويتية الرسمية، عن وزير التربية علي المضف، قوله: "تقرر وقف الدراسة غداً الاثنين في كافة المدارس الحكومية والخاصة، نظراً لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمرّ بها البلاد".

وأوضح المضف أنه تقرر أيضاً "تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة، إضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت (حكومية) والجامعات الخاصة".

بدوره، أشار وكيل وزارة التربية الكويتية علي اليعقوب، إلى أن "قرار تعطيل الدراسة وتأجيل الاختبارات، يأتي نظراً لاستمرار الأجواء المطرية واحتمال عدم تحسّن الأحوال الجوية في عموم البلاد".

وفي وقت سابق الأحد، حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية (رسمية) في بيان، من أمطار غزيرة ورعدية على أنحاء البلاد، مع نشاط في سرعة الرياح وانخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.