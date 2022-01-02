توفيت أم سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم بعد استنشاق أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم، في قرية جنوبي لبنان، حسبما قالت منظمة إغاثة، الأحد.

وقال يوسف الدر، المسؤول بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، إنه نقل الجثث لدفنها من المستشفى الذي أعلن وفاة الأربعة.

وأضاف أن الأسرة استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في ليلة باردة، بالمنزل الكائن بقرية الخرايب المطلة على البحر المتوسط.

من جانبه، قال مسؤول بمستشفى الفقيه إن الأم البالغة من العمر 31 عاماً وأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم. وأُعلنت وفاتهم اختناقاً.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الأربعة ماتوا في منزلهم.

ويقيم في لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين نسمة، نحو 1.5 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد في بلادهم، وغالباً ما يعيش هؤلاء في مخيمات قذرة ومنازل متهالكة، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش فقراً مدقعاً.

وفي ظلّ معاناة لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعمّق الفقر بين اللبنانيين والسوريين على حد سواء.