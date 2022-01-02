كسبت امرأة أربعينية أكثر من 200 ألف يورو يوم رأس السنة في كازينو سان مالو في فرنسا بعدما راهنت بثمانين سنتاً فقط في آلة نقود، بحسب ما قال مدير الكازينو الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير الكازينو فرانسوا ستيفان فيرني "إنها جديدة على المقامرة وآلات النقود، كانت في عطلة وبرفقة والدتها. فازت بـ209 آلاف و715 يورو و20 سنتاً، والمبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عاماً".

وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتاً السبت قرابة الساعة 17:00، ضاعفت آلة النقود الأرباح وزادت المكافآت، قبل أن يصل الربح إلى سقفه النهائي.

وفي العام 2011، كسب لاعب مبلغ 425 ألف يورو بعدما راهن بـ60 سنتاً في الصالة نفسها.