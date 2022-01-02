أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأحد، قدرة حركته على "إجبار" إسرائيل على إنجاز صفقة تبادل أسرى معها.

وخلال استضافته في برنامج "المقابلة"، الذي تبثّه فضائية الجزيرة القطرية، قال هنية: "سنجبر إسرائيل على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى، فرّوا من سجن جلبوع الإسرائيلي".

وأضاف: "لدينا 4 أسرى، وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلّتنا عبر أذرعنا في كل مكان"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2021، فرّ ستة أسرى، خمسة منهم من حركة الجهاد الإسلامي، عبر نفق من سجن جلبوع شمالي إسرائيل، لكن أعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، تعهّدت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحماس، بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل دون أسرى جلبوع.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسِرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.