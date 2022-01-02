سياسة
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ألمانيا.. وقفة احتجاجية أمام مقبرة للمسلمين تعرّضت للاعتداء والتخريب
تجمّع حشد من المسلمين وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، أمام مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون الألمانية، تعرّضت للاعتداء والتخريب المتعمد.
ألمانيا.. وقفة احتجاجية أمام مقبرة للمسلمين تعرّضت للاعتداء والتخريب
حطّم مجهولون شواهد قبور مسلمين وألحقوا الضرر بها في مقبرة للمسلمين بمدينة إزرلون الألمانية / AA
2 يناير 2022

شهدت مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي ألمانيا، وقفة للتنديد بالاعتداء الذي استهدفها عشية رأس السنة الجديدة.

وشارك في الوقفة ظافر صاري كايا، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أتراك المهجَر والمجتمعات ذات القربى في البرلمان التركي.

وبدأت الوقفة بتلاوة القرآن الكريم من هارون أولو، إمام جامع إزرلون المركزي التابع لاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب).

وفي كلمة له خلال الوقفة، أشاد صاري كايا بالتضامن الذي ظهر بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والرأي العام، ضد الاعتداء على المقبرة المذكورة.

وأكد أهمية الوقفة من حيث التنديد بالاعتداء على المقبرة، واستنكاره.

وعقب الوقفة، التقى البرلماني التركي أقرباء أصحاب القبور التي تعرّضت للاعتداء.

يشار إلى أن مجهولين حطّموا شواهد قبور مسلمين وألحقوا الضرر بها في مقبرة للمسلمين بمدينة إزرلون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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