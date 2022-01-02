سياسة
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"تويتر" يحظر حساب نائبة أمريكية بسبب نشر معلومات مضللة حول كورونا
أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حظر الحساب الشخصي للنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين بشكل دائم، لنشرها معلومات مضللة حول وباء كورونا، فيما تُرك حسابها الرسمي مفتوحاً.
"تويتر" يحظر حساب نائبة أمريكية بسبب نشر معلومات مضللة حول كورونا
أشار "تويتر" إلى أن غرين تنشر بشكل متكرر معلومات خاطئة عن وباء كورونا / AFP
2 يناير 2022

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حظر الحساب الشخصي للنائبة الجمهورية الأمريكية مارغوري تايلور غرين، بدعوى نشرها معلومات مضللة حول وباء كورونا.

وقال الموقع في بيان له الأحد إنه حظر حساب "mtgreenee@" الذي تملكه غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية جورجيا، بشكل دائم.

وأشار إلى أن غرين تنشر بشكل متكرر معلومات خاطئة عن وباء كورونا.

لكن الموقع لا يزال يتيح الوصول إلى الحساب الرسمي للنائبة الجمهورية "RepMTG@".

وتواجه غرين انتقادات بسبب نشرها معلومات مضللة كورونا، ومناهضتها لتلقي اللقاحات وارتداء الكمامات، في تغريداتها على حسابها الشخصي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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