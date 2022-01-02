أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حظر الحساب الشخصي للنائبة الجمهورية الأمريكية مارغوري تايلور غرين، بدعوى نشرها معلومات مضللة حول وباء كورونا.

وقال الموقع في بيان له الأحد إنه حظر حساب "mtgreenee@" الذي تملكه غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية جورجيا، بشكل دائم.

وأشار إلى أن غرين تنشر بشكل متكرر معلومات خاطئة عن وباء كورونا.

لكن الموقع لا يزال يتيح الوصول إلى الحساب الرسمي للنائبة الجمهورية "RepMTG@".

وتواجه غرين انتقادات بسبب نشرها معلومات مضللة كورونا، ومناهضتها لتلقي اللقاحات وارتداء الكمامات، في تغريداتها على حسابها الشخصي.