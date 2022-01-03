سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس وزراء إسرائيل: لقاء غانتس وعباس ضمن الخطاب الأمني لا السياسي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مؤتمر صحفي إنّ "اللقاء بين غانتس وعباس كان ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي لا السياسي".
رئيس وزراء إسرائيل: لقاء غانتس وعباس ضمن الخطاب الأمني لا السياسي
صرّح بينيت بأنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني بسبب تقديمه شكوى ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية / AA
3 يناير 2022

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد أن لقاء وزير الدفاع في حكومته بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي كان ضمن حدود "الخطاب الأمني والاقتصادي".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة عن بينيت قوله خلال مؤتمر صحفي إنّ "اللقاء بين غانتس وعباس كان ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي لا السياسي".

وأضاف بينيت: "أنا شخصياً لا أنوي لقاء أبو مازن (محمود عباس) لأسباب متنوعة ذكرتها في الماضي".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي صرّح بينيت بأنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني بسبب تقديم الأخير شكوى ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونوه بينيت بأنّ الاجتماع بين غانتس وعباس جرى بموافقته.

وتابع: "تحدث معي وزير الدفاع (غانتس) قبل عقده للاجتماع مع عباس ولم أرَ أي سبب لمنعه".

والثلاثاء الماضي التقى عباس وزير الدفاع غانتس في منزل الأخير في روش هاعين (قرب تل أبيب-وسط)، وناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، حسب بيان صدر عن مكتب غانتس.

بينما قال حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الثلاثاء إن اللقاء تناول "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل وفق قرارات الشرعية الدولية والأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين (في الضفة) بالإضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية"، معتبراً أنه "الفرصة الأخيرة قبل الانفجار".

ويرى مراقبون ومختصون بالشأن السياسي أن اللقاء "لن ينجم عنه أي اختراق في العملية السياسية المتوقفة"، ولن يتجاوز سقف "تحقيق تسهيلات في الجانب الإنساني".

وتوقفت المباحثات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وعدم قبولها مبدأ "حل الدولتين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us