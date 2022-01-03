سياسة
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اعتبره "ضد الإسلام".. مغني راب شهير ينتقد احتفال المسلمين بالعام الجديد
انتشر مقطع فيديو لمغني الراب الشهير ماتر غيمس، ندَّد فيه بممارسات بعض المسلمين في موسم احتفالات العام الجديد.
اعتبره "ضد الإسلام".. مغني راب شهير ينتقد احتفال المسلمين بالعام الجديد
ندد المغني الشهير غاندي بلال جونا بممارسات بعض المسلمين في موسم احتفالات العام الجديد / AFP
3 يناير 2022

أثار المغني الكونغولي العالمي الشهير المقيم في فرنسا غاندي بلال جونا المعروف بماتر غيمس، الجدل بانتقاده احتفال المسلمين بالعام الجديد.

وانتشر مقطع فيديو للمغني ماتر غيمس ندد فيه بممارسات بعض المسلمين في موسم احتفالات العام الجديد.

وانتقد المغني من أصل كونغولي والمعتنق للإسلام قبل سنوات في مقطع فيديو نشره عبر خاصية ستوري، كل الذين يحتفلون بالعام الجديد بين معجبيه المسلمين، قائلاً صراحة إن ذلك ضد الدين الإسلامي.

وقال غيمس: "أرجوكم توقفوا عن إرسال رسائل سنة سعيدة إليَّ، تعلمون جيداً أنني ما رددت قط على هذه الرسائل، وتستمرون في إرسالها حتى شهرَي يناير وفبراير.. بالإضافة إلى ذلك، فإننا بصفتنا مسلمين لدينا نفس القناعة.. توقفوا عن ذلك".

وأضاف قائلاً: "أكثر رسائل الأمنيات هذه بمناسبة العام الجديد تصلني من مسلمين.. أيها الإخوة توقفوا عن ذلك.. دعونا نركز على الأشياء الخاصة بنا.. دعونا نبقى أقوياء في قيمنا".

كما انتقد المغني المسلم احتفال بعض المسلمين بعيد الميلاد، قائلاً: "عندما أرى أشجار عيد الميلاد الكبيرة في بيوت من يحملون أسماء مصطفى أو أبو بكر.. إلخ، يعني ذلك أنه يوجد عدم تركيز في هذا المنزل أو ذلك".

وانتقد Maître Gims أيضاً احتفال العديد من المسلمين بأعياد ميلادهم، فقال "إنها خطوة أخرى نحو الموت.. فغير المسلمين لا يحتفلون بعيد الأضحى.. ونحن نحترم عيد الميلاد، لكن هذه ليست أعيادنا.. وما قلته ليس بالأمر المسيء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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