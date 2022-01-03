سياسة
2 دقيقة قراءة
بمبدأ "من أين لك هذا".. استحداث هيئة للتحقيق بثراء موظفي الحكومة بالجزائر
استحدثت الحكومة الجزائرية بحضور الرئيس عبد المجيد تبون هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين تعمل وفق مبدأ "من أين لك هذا؟".
بمبدأ "من أين لك هذا".. استحداث هيئة للتحقيق بثراء موظفي الحكومة بالجزائر
الحكومة الجزائرية تستحدث هيئة جديدة للتحري بمظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين من دون استثناء
3 يناير 2022

أعلنت السلطات الجزائرية الأحد استحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين تعمل وفق مبدأ "من أين لك هذا؟".

جاء ذلك وفق بيان لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وجاء في البيان أنه تقرر "التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد بداية من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات العمومية والمناقصات على الصحف".

وتُخضِع الجزائر منذ عقود مناقصات المشاريع الحكومية لإلزامية نشر إعلانها على صفحات 3 صحف على الأقل.

وتحدّث البيان عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين (الحكوميين) من دون استثناء.

وحسب البيان سيُحقَّق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملاً بمبدأ "من أين لك هذا؟"، من دون تفاصيل إضافية.

وحسب متابعين فقد استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.

وعقب حراك شعبي أطاح ببوتفليفة في 2 أبريل/نيسان 2019 سُجن رئيسا وزراء من حقبته هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال إثر تحقيقات في قضايا فساد.

من جهة أخرى وجّه الرئيس الجزائري الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمصانع صادرها القضاء إثر تحقيقات فساد تعود ملكيتها إلى رجال أعمال من حقبة بوتفليقة.

وشدد البيان على ضرورة وضع الممتلكات المحجوزة تحت سلطة الدولة وعودتها إلى الإنتاج قبل نهاية الربع الأول من عام 2022.

وقبل أشهر أصدر القضاء الجزائري قراراً بتأميم مصانع وممتلكات لرجال أعمال من حقبة بوتفليقة إثر تحقيقات بقضايا فساد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us