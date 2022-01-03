كشف تحليل جديد للبيانات الرسمية نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أكثر من نصف الأطفال السود في المملكة المتحدة ينشأون الآن في فقر.

ويعتبر الأطفال السود الآن أكثر عرضة بمرتين لأن ينشأوا فقراء من الأطفال البيض، وفقاً لبحث حزب العمل الذي استند إلى الأرقام الحكومية للأسر التي لديها "دخل منخفض نسبياً".

وعلى مدى العقد الماضي تضاعف العدد الإجمالي للأطفال السود في الأسر الفقيرة، وارتفعت نسبة الأطفال السود الذين يعيشون في فقر من 42% في 2010 إلى 53% في 2019، وهو آخر عام تتوافر عنه البيانات التي نشرتها صحيفة "الغارديان" بناء على الأرقام المتوافرة من حزب العمال الذي وصفها بأنها دليل على "عدم كفاءة المحافظين".

وفي الفترة 2019-2020 كان 4.3 مليون طفل يُعرّفون بأنهم أشخاص دون سن 16 عامًا، أو تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً في التعليم يعيشون في أسر فقيرة. وشكلوا 31% من 14 مليون طفل في المملكة المتحدة.

وكان بين المجموعات العرقية تباين كبير، إذ غطى بحث العمل تسع فئات وقال إن الأطفال البنغاليين هم الأفقر، إذ يعيش 61% منهم في أسرة فقيرة، أما المجموعات الأخرى فكانت: أطفالاً باكستانيين (55%)، أفارقة أو كاريبي أو أسود بريطاني (53%)، العرق الآخر (51%)، آسيويين آخرين (50%)، العرق المختلط (32%)، هنوداً (27%)، أبيض (26%)، والصينية (12%).

في السياق يوجد 2.9 مليون طفل أبيض يعيشون في فقر، مما يجعلهم إلى حد بعيد أكبر مجموعة عرقية تضم 68% من جميع الأطفال الذين يعيشون في فقر، لكن الأطفال السود هم المجموعة الأكبر التالية. ومع وجود أكثر من 400000 يعيشون في فقر، فإنهم يشكلون 10% من إجمالي الأطفال الذين يعانون فقراً.

وتظهر أرقام حزب العمل أنه من بين بعض المجموعات العرقية، من المرجح أن يعيش الأطفال الآن في فقر كما كانوا قبل عقد من الزمان. في 2010-2011 كان 61% من الأطفال البنغاليين يعيشون في أسر فقيرة، وهو نفس الرقم تماماً كما كان في نهاية العقد.

وانخفضت فرص العيش في أسرة فقيرة بالنسبة للأطفال الهنود من 34% قبل عقد من الزمن إلى 27%. أما الأطفال الصينيين، فقد انخفض الرقم من 47% إلى 12%. لكن بالنسبة إلى الأطفال البيض، ارتفعت النسبة من 24% إلى 26%. وارتفعت أيضاً بالنسبة إلى الأطفال الباكستانيين من 50% إلى 55%، وازدات النسبة للأطفال السود من 42% إلى 53%. وبشكل عام كان 27% من جميع الأطفال يعيشون في أسر فقيرة في 2010-2011.

وقالت أنيليس دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة التي أصدر مكتبها هذه الأرقام إن على المحافظين أن يخجلوا مما كشفوه. وأضافت: "لا عجب في أن فقر الأطفال ارتفع بشكل صاروخي خلال العقد الماضي عندما لم يفعل الوزراء المحافظون الكثير لمعالجة التفاوتات الهيكلية التي تدفعه".

ورداً على مزاعم حزب العمال بأن الأرقام كانت لائحة اتهام لسجله سلط متحدث باسم الحكومة الضوء على أرقام منفصلة تظهر أنه في 2019-2020 كان 300 ألف طفل يعيشون في دخل منخفض مطلق، بعد تكاليف السكن، مما كان عليه في عام 2010.

وقال المتحدث: "تشير أحدث الأرقام الرسمية إلى انخفاض عدد الأطفال من جميع الخلفيات في الفقر بعد تكاليف السكن عما كان عليه في عام 2010 ، ونستمر في تقديم دعم مكثف لتقليل هذا العدد بشكل أكبر.

وأضاف: "يشمل هذا وضع 1000 جنيه إسترليني إضافي سنوياً في المتوسط ​​في جيوب أصحاب الدخل المنخفض من خلال التغييرات في الائتمان الشامل، وزيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل/نيسان المقبل إلى 9.50 جنيه إسترليني للساعة والمساعدة في تكلفة فواتير الوقود".

ويعرف الدخل المنخفض المطلق بأنه أقل من الرقم الخاص بـ60% من متوسط ​​الدخل لعام 2010، بعد تعديله وفقًا للتضخم. ويمكن أن يسقط الناس من الدخل المنخفض المطلق إذا ارتفعت دخولهم بأكثر من التضخم، ولكن يمكن أن يظلوا في دخل منخفض نسبياً -وهو المعيار الأكثر استخداماً- إذا ارتفعت دخول الآخرين بشكل متناسب.

وألزم زعيم حزب العمال كير ستارمر الحزب بتمرير قانون جديد للمساواة بين الأعراق إذا جرى انتخابه، لمعالجة العنصرية، فيما أنتج الحزب أرقامه من خلال الإحالة المرجعية للبيانات من تقارير وزارة العمل والمعاشات التقاعدية حول الأسر التي يقل دخلها عن المتوسط مع إحصاءات السكان.