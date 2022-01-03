احترق مركز مخصص لعزل مرضى كورونا بمخيم "كوكس بازار" لمسلمي الروهينغيا للاجئين في بنغلاديش ليلة الأحد، لكن أنباء تفيد بأن المرضى هناك لم يصابوا بأذى، وفقاً لمصادر رسمية.

وقال ضابط من دائرة الإطفاء والدفاع المدني في مدينة "أوخيا" بمنطقة كوكس بازار (جنوب شرق) للأناضول: "اندلع الحريق في نحو الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ)، وأُخمد بعد جهود حثيثة استمرت ساعتين بالتعاون مع لاجئي الروهينغيا، وسكان المنطقة".

وأضاف المسؤول البنغالي الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، أن "جميع الروهينغيا الـ12 الذين عُزلوا في المركز نُقلوا، رغم أنه يحتوي على 70 سريراً للعزل، بأمان إلى موقع آخر".

وأكد أنه "سيُحقق في الحادث من دائرة الإطفاء".

ووفقاً لشهود العيان والأدلة الأولية فإن الحريق ربما يكون ناتجاً عن "ماس كهربائي".

وفي مارس/آذار الماضي تسبب حريق كبير في مخيم "كوكس بازار" للاجئين في مصرع ما لا يقل عن 15 روهينغياً وحرق أكثر من 10 آلاف كوخ، بما في ذلك مستشفى ميداني تركي.

ومنذ أواخر عام 2017 ضمّت المخيمات نحو مليون مسلماً روهينغياً فروا من حملة اضطهاد منظمة في ميانمار المجاورة.