سياسة
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اليمن.. جماعة الحوثي تستولي على سفينة إماراتية والتحالف يلوّح باستخدم القوة
هدد التحالف بقيادة السعودية باستخدام "القوة" في حال لم تفرج جماعة الحوثي عن سفينة قالت إنها صادرتها قبالة سواحل الحديدة في اليمن لأنها "تحتوي على معدات عسكرية".
اليمن.. جماعة الحوثي تستولي على سفينة إماراتية والتحالف يلوّح باستخدم القوة
ميناء الحديدة - صورة أرشيفية / AA
3 يناير 2022

اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين جماعة الحوثي بتنفيذ عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة شحن مقابل ميناء "الحديدة" اليمني على ساحل البحر الأحمر.

وأكدت جماعة الحوثي "مصادرتها" لسفينة "إماراتية" قالت إنها "تحمل معدات عسكرية".

وقال التحالف في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية إن "المليشيا الحوثية الإرهابية نفذت عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن (روابي) مقابل الحديدة".

وأضاف أن "السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى اليمنية".

وهدد التحالف بأنه "سيستخدم القوة عند الاقتضاء".

واعتبر أن "عملية القرصنة تكشف خطر المليشيا الحوثية على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".

وطالب التحالف الذي تقوده السعودية جماعة الحوثي بـ"إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية".

من جانبها أكدت جماعة الحوثي في بيان مصادرتها "لسفينة إماراتية" قالت إنها تحمل "معدات عسكرية".

وكتب المتحدث باسم المتمردين يحيى سريع في تغريدة: "القوات المسحلة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية من دون أي ترخيص وتمارس أعمالاً عدائية تستهدف أمن الشعب اليمني واستقرار".

وصباح الاثنين قالت هيئة عمليات التجارة البحرية التي تعد جزءاً من البحرية الملكية البريطانية في تغريدة عبر تويتر إن تقارير تلقتها تتحدث عن وقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء "رأس عيسى" اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة البريطانية أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث ونصحت البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

وبشكل متكرر يعلن التحالف العربي عن استهداف جماعة الحوثي لسفن في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بزوارق مفخخة وصواريخ.

أحدث هذه الهجمات كانت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أعلن التحالف في بيان تدمير زورق مفخخ لجماعة الحوثي قبل تنفيذه هجوماً وشيكاً على سفينة جنوب البحر الأحمر، من دون أن تعلق الجماعة حول ذلك.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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