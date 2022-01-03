سياسة
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ارتفعت 32.9%.. أردوغان يعلن أعلى رقم صادرات في تاريخ تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن إجمالي صادرات بلاده في عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 ملياراً و368 مليون دولار.
ارتفعت 32.9%.. أردوغان يعلن أعلى رقم صادرات في تاريخ تركيا
أردوغان: زدنا حجم تجارتنا الخارجية التي كانت 87.6 مليار دولار فقط عام 2002 إلى 496.7 مليار دولار عام 2021 / AA
3 يناير 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن إجمالي صادرات بلاده عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 ملياراً و368 مليون دولار.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في فاعلية بأحد فنادق إسطنبول، نُظّمت للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام المنصرم.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "إجمالي صادراتنا عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 ملياراً و368 مليون دولار، وهذا رقم قياسي".

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لتركيا "زاد من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021".

وأشار إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8% مقارنة مع عام 2020 ليستقرّ عند 45.9 مليار دولار.

وتابع: "صادراتنا إلى أمريكا الجنوبية زادت 86.6%، و29 في المئة إلى دول أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد، و22.6% إلى الشرق الأدنى والأوسط، و44.8 في المئة إلى شمال إفريقيا".

ولفت إلى أن تركيا تهدف إلى رفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار خلال 2022، مبيناً أن عدد الدول التي تتعامل معها تجارياً بالليرة التركية يزداد يوماً بعد يوم.

وأردف: "حدّدنا هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5% من أجل الإسراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري".

وصرّح أردوغان بأن الوجهة الأكثر نموّاً لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطرد: "رغم أن وباء كورونا بدأ أزمةً صحيةً فإنه أثّر سلباً في كل جوانب حياتنا من الاقتصاد إلى السياحة والتعليم والعلاقات الإنسانية، واعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفّر الاقتصاد التركي مليونَي وظيفة إضافية مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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