سياسة
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السعودية: أيدينا ممدودة لإيران لكننا نكثف الجهود لمنعها من امتلاك سلاح نووي
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أن أيادي العرب ممدودة إلى إيران، بشرط تجاوب الأخيرة مع الهموم العربية المتعلقة بـ"أمن واستقرار المنطقة"، وأشار إلى تكثيف الجهود لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.
السعودية: أيدينا ممدودة لإيران لكننا نكثف الجهود لمنعها من امتلاك سلاح نووي
وزير الخارجية السعودي بجري زيارة رسمية إلى الأردن غير محددة المدة  / AFP
3 يناير 2022

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الاثنين، إن "أيادي العرب ممدودة إلى إيران، بشرط تجاوب الأخيرة مع الهموم العربية المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بن فرحان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان، في زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأول للمملكة.

وصرح بن فرحان: "أننا تطرقنا إلى الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة و العالم، ودعم المليشيات (دون تحديدها)".

وأضاف: "أكدنا على تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

واستدرك الوزير السعودي قائلا: "لكننا أكدنا أيضاً أن أيدينا كعرب ممدودة للإخوة في إيران في حال تجاوبوا مع معالجة هذه الهموم العربية المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة".

وقبل نحو أسبوعين أعلن الأردن عبر وكالته الرسمية "بترا" أنه استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في العاصمة عمان، لكن على مستويات غير رسمية، وناقشت الجلسة عدداً من القضايا الأمنية والتقنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجاءت هذه الجلسة عقب سلسلة جولات من الحوار المباشر بين الرياض وطهران برعاية عراقية، بدأت أولاها في يناير/كانون الثاني 2016، عقب نحو 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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