سياسة
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تركيا تسجل أعلى صادرات في تاريخها.. كم بلغت؟
سجلت تركيا عام 2021 رقماً قياسياً في صادراتها، بواقع 174.3 مليون طن من المنتجات التركية.
تركيا تسجل أعلى صادرات في تاريخها.. كم بلغت؟
عدد الشركات التركية التي صدرت المنتجات والسلع إلى الخارج بلغ 101 ألفاً و386 شركة. / AA
3 يناير 2022

قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غولّه الاثنين، إن "بلاده سجلت عام 2021 رقماً قياسياً في كمّ الصادرات يعدّ الأعلى في تاريخ الجمهورية، بواقع 174.3 مليون طن".

جاء ذلك في كلمه له، خلال مشاركته في فعالية نُظّمت بأحد فنادق إسطنبول، لإعلان أرقام الصادرات خلال العام المنصرم.

وأفاد غولّه بأن عدد الشركات التركية التي صدرت المنتجات والسلع إلى الخارج بلغ 101 ألفاً و386 شركة، بينها أكثر من 32 ألفاً انضمت إلى أسرة المصدرين خلال عام 2021.

وأضاف: "صدرنا المنتجات التركية إلى 229 بلداً ومنطقة، بواقع 174.3 مليون طن، وزدنا صادراتنا إلى 184 بلداً، وسجلنا أرقاماً قياسية في الصادرات إلى 123 بلداً، وحققنا صادرات تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى 46 بلداً".

وذكر غولّه أن الصادرات بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 48 في المائة لتصل إلى 70.8 مليار ليرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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