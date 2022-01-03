انتحرت فتاة مصرية تبلغ من العمر 17 عاماً، بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني من شخص رفضت مواعدته، فركّب صورها على أجساد فتيات أخريات بهدف الضغط عليها، وفق صحف محلية.

وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الفتاة تعرضت لضغط نفسي كبير من أهالي منطقتها بمدينة كفر الزيات، بعد مواجهة أقاويل تطال سمعتها، وذلك عقب نشر الشاب الصور المركبة للفتاة عبر فيسبوك لابتزازها.

ومع ازدياد الضغط النفسي أقدمت الفتاة على الانتحار، وتركت لوالدتها رسالة تؤكد فيها براءتها وتعبر عما اضطرت إلى تحمله من ألم نفسي كبير.

وقالت الفتاة في رسالتها، التي تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ماما ياريت تفهميني، أنا مش البنت دي، دي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة، بتخنق، تعبت بجد".

وتداول النشطاء وسم #حق_بسنت_لازم_يرجع، متهمين أهلها والمجتمع بزيادة الضغط النفسي الذي تعرضت له ودفعها للانتحار.